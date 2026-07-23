Polak w Barcelonie. Balcerowski dołącza do „Dumy Katalonii”

RMF24

Aleksander Balcerowski, reprezentant Polski i jeden z najbardziej utalentowanych środkowych młodego pokolenia, został nowym zawodnikiem Barcelony. 25-latek związał się z katalońskim klubem dwuletnią umową po tym, jak rozstał się za porozumieniem stron z Unicają Malaga.

Barcelona, aktualny wicemistrz Hiszpanii, w zakończonym sezonie 2025/26 musiała uznać wyższość Valencii w finałowej serii. Unicaja Malaga zakończyła rozgrywki na dziewiątym miejscu i nie awansowała do fazy play-off.

Wraz z przyjściem Balcerowskiego, w klubie z Katalonii dojdzie także do zmiany na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem Barcelony został 48-letni Aleksander Sekulić, selekcjoner reprezentacji Słowenii. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku, a Sekulić jest pierwszym Słoweńcem w historii na tym stanowisku w „Dumie Katalonii”.

Aleksander Balcerowski nie jest pierwszym polskim środkowym, który zagra w barwach Barcelony. W latach 2013-2015 zawodnikiem tego klubu był Maciej Lampe.

Balcerowski dołączył do Unicai w 2024 roku i szybko stał się ważnym ogniwem zespołu. W sezonie 2025 sięgnął z drużyną po dwa prestiżowe trofea: Ligę Mistrzów FIBA oraz Interkontynentalny Puchar FIBA. W barwach andaluzyjskiego klubu rozegrał łącznie 105 spotkań, notując średnio 7,2 punktu i 2,4 zbiórki na mecz.