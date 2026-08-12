Polak stanął na czele zespołu w Formule 1

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Marcin Budkowski szefem zespołu Cadillaca w F1

49-letni Marcin Budkowski dotychczas pracował na różnych stanowiskach w wielu zespołach, m.in. w Ferrari i McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Jego poprzednik, 61-letni Brytyjczyk Graeme Lowdon, kierował wspieranym przez General Motors Cadillacem od 2024 roku.

Cadillac jest jedynym zespołem, który nie zdobył jeszcze punktu w 11 rundach tego sezonu, chociaż przez większość czasu radził sobie lepiej niż Aston Martin, mając doświadczonych kierowców Meksykanina Sergio Pereza i Fina Valtteriego Bottasa.

„Następstwo planowanej zmiany kierownictwa”

Zespół Cadillaca poinformował w oświadczeniu, że Budkowski ma pomóc w długoterminowym rozwoju konkurencyjności.

Jego nominacja jest następstwem planowanej zmiany kierownictwa, w miarę jak organizacja ewoluuje od początkowej fazy rozwoju do kolejnego etapu wyścigowych osiągnięć – napisano w oświadczeniu, dziękując Lowdonowi za jego wkład.

Dan Towriss, dyrektor generalny Cadillac F1, który kieruje również zespołem TWG Motorsports, powiedział, że Budkowski „wnosi wyjątkowe doświadczenie w Formule 1, wiedzę techniczną i strategiczne przywództwo, które wzmocnią organizację i pomogą rozwinąć zwycięską mentalność, narzędzia i procesy niezbędne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu”.

Kim jest nowy szef zespołu Cadillaca w F1?

Marcin Budkowski rozpoczął karierę w Formule 1 w nieistniejącym już zespole Prost w 2001 roku. Później dołączył do Ferrari, a następnie w 2007 roku przeszedł do McLarena.

W 2014 roku przeszedł do Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) jako koordynator ds. technicznych i sportowych. W latach 2017-2022 pracował w Renault F1, a ostatnio jako dyrektor wykonawczy Alpine.

Skupię się na skoordynowaniu naszych ludzi, narzędzi i przepływu informacji, aby szybko podejmować właściwe decyzje, a osiągi samochodu poprawiały się z każdym wyścigiem – powiedział Polak.

Następny wyścig to Grand Prix Holandii w Zandvoort, który odbędzie się 23 sierpnia.