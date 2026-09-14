Polak robi furorę w lidze czeskiej. Wiktor Nowak imponuje skutecznością

Nowak przechodzi właśnie prawdziwy szczyt formy. Polak praktycznie od początku obecnego sezonu notuje bardzo wysokie oceny za grę w barwach Slavii Praga.
Były piłkarz Górnika Zabrze ponownie trafił do siatki rywali i z pięcioma trafieniami na koncie wspólnie z Martinem Šubertem, występującym w zespole Mlada Boleslav, zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców tamtejszych rozgrywek.
Polak rozegrał cały mecz w niedzielnym starciu stołecznego zespołu z FK Teplice, który piłkarze Slavii wygrali 2:0 na wyjeździe. Mistrzowie kraju dzięki tej wygranej umocnili się na pozycji lidera czeskich rozgrywek - wyprzedzają o jedno oczko Slovan Liberec.
22-letni Polak zagrał także w spotkaniu fazy ligowej elitarnej Champions League z francuskim Lens - piłkarzami tej drużyny są Polacy: Michał Skóraś i Maik Nawrocki. Slavia przegrała przed własną publicznością 2:3.
Slavia ma apetyt na trzeci z rzędu tytuł mistrzowski. W tabeli wszech czasów ustępuje jedynie Sparcie Praga, która mistrzostwo w Czechach zdobywała w sumie 35 razy, wliczając w to także rozgrywki z okresu Czechosłowacji.