RMF24

Reprezentacja Polski mierzy się ze Szwecją w piłkarskim starciu Ligi Narodów. W 16. minucie Adrian Bednarczyk wykorzystał sytuację i wyprowadził Biało-Czerwonych na prowadzenie. Radość Polaków nie trwała jednak długo, w 24. minucie Hugo Larsson doprowadził do remisu. Aktualny wynik meczu - 1:1.

Od pierwszych minut obie drużyny prezentowały agresywną i dynamiczną grę. Szwedzi lepiej weszli w mecz, spokojnie konstruując akcje i wykazując się większą organizacją. Polacy natomiast początkowo grali nerwowo, jednak z każdą minutą coraz śmielej atakowali bramkę rywali.

W 16. minucie padł pierwszy gol dla Polski – po świetnym przerzucie Zielińskiego na prawą stronę Pyrka dośrodkował piłkę, a Adrian Bednarczyk popisał się idealnym wykończeniem, zdobywając swoją pierwszą bramkę w narodowych barwach.

Szwedzi odpowiedzieli szybko, bo już w 24. minucie po składnej akcji Njie, Gyokeresa i Larssona, ten ostatni pokonał polskiego bramkarza, wyrównując stan meczu na 1:1.

Obie drużyny miały jeszcze kilka okazji do zdobycia bramki. Polacy mogli objąć prowadzenie po kontrataku, jednak Szymański nie wykorzystał stuprocentowej sytuacji, uderzając obok słupka. Szwedzi również byli bliscy szczęścia – po rzucie wolnym piłka trafiła w słupek, a dobitkę zablokował Potulski. W końcówce pierwszej połowy nie zabrakło emocji – Polacy musieli radzić sobie z kontuzją Reguły, który po groźnym upadku wrócił jednak do gry.

Przed nami druga połowa!

Jak radziliśmy sobie w Lidze Narodów?

We wrześniu, na początku rozgrywek Ligi Narodów, Polacy zremisowali w Warszawie z Bośniakami 0:0, a następnie ulegli w Sztokholmie Szwedom 1:3, czym do pięciu przedłużyli serię meczów bez zwycięstwa. Złą passę przerwali z przytupem, choć w dość szczęśliwych okolicznościach i jak się okazało tylko na chwilę, wygrywając na PGE Narodowym z Rumunami 6:0 po hat-tricku Roberta Lewandowskiego. Trzy dni później ulegli w Zenicy Bośniakom 0:1. W sobotę natomiast przegrali w Bukareszcie z Rumunią 1:2, czym definitywnie stracili szansę na powrót do elity Ligi Narodów.

Stawką spotkania ze Szwecją, która zapewniła sobie już pierwsze miejsce w grupie, jest więc trzecia pozycja i spokojne utrzymanie na drugim szczeblu Ligi Narodów.

Polska vs. Szwecja

Polska: 22-Sławomir Abramowicz - 2-Arkadiusz Pyrka, 23-Kacper Potulski, 5-Jan Bednarek, 14-Oskar Kubiak - 18-Marcel Reguła, 10-Piotr Zieliński (kapitan), 20-Sebastian Szymański, 16-Wiktor Nowak, 21-Nicola Zalewski - 7-Adrian Benedyczak.

Szwecja: 23-Noel Toernqvist - 6-Felix Beijmo, 2-Gustaf Lagerbielke, 4-Eric Smith, 7-Elliot Stroud - 13-Alexander Bernhardsson, 20-Hugo Larsson, 16-Jesper Karlstroem, 22-Alieu Njie - 17-Viktor Gyoekeres (kapitan), 18-Yasin Ayari.

Tak zagramy ze Szwecją. Sensacja w ataku, debiutant na bramce Bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Biało-Czerwonych rozpocznie wtorkowe spotkanie ze Szwecją. Selekcjoner Jan Urban zdecydował się na kilka zmian w wyjściowym składzie. Debiut w seniorskiej kadrze ma zaliczyć bramkarz Sławomir Abramowicz.

Sędzią spotkania jest Niemiec Felix Zwayer.