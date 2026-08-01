Pokaz siły reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni w finale Ligi Narodów!

RMF24

Siatkarze reprezentacji Polski awansowali do finału Ligi Narodów! Biało-Czerwoni w półfinałowej rywalizacji w chińskim Ningbo nie dali żadnych szans Słoweńcom, rozbijając rywali 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Jutro, w decydującym spotkaniu, podopieczni Nikoli Grbicia zagrają albo ze Stanami Zjednoczonymi, albo Japonią.

Słoweńcy długo „nie leżeli” Polakom, trzykrotnie wygrywając z nimi w mistrzostwach Europy - w 2015 r. w ćwierćfinale, w 2017 r. w barażu o ćwierćfinał i w 2019 r. w półfinale. Później lepsi byli jeszcze w półfinale ME w 2021 r., ale ostatnie trzy ważne starcia to zwycięstwa Polaków - w 2023 r. w półfinale mistrzostw Europy i dwukrotnie rok później, najpierw w Łodzi w starciu o miejsce na podium Ligi Narodów, a następnie w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich.

Ostatnie spotkanie, które odbyło się w czerwcu, wygrali jednak Słoweńcy, triumfując 3:2 w pierwszym turnieju fazy zasadniczej LN w Linyi. Biało-Czerwoni nie grali wówczas w najmocniejszym zestawieniu, które obecne jest już natomiast w Ningbo na turnieju finałowym.

W sobotnim półfinale siatkarze reprezentacji Polski nie mieli jednak większych problemów z pokonaniem Słoweńców, wygrywając gładko 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

W niedzielnym meczu o złoty medal siatkarze podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone - Japonia, które rozpocznie się o godzinie 13:30.

Biało-Czerwoni sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Dotychczas wywalczyli dwa złote medale (2023, 2025), jedno srebro (2021) i trzy brązowe krążki (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.