Pogrom faworytów. Już 14 drużyn ekstraklasy odpadło z Pucharu Polski

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Śląsk Wrocław jest 14. zespołem ekstraklasy wyeliminowanym z rywalizacji o piłkarski Puchar Polski. Drużyna z Wrocławia w 1/16 finału przegrała w Opolu z pierwszoligową Odrą 1:2. W czwartek z tych rozgrywek odpadła też Korona Kielce i Radomiak Radom, który po dogrywce uległ drugoligowej Avii Świdnik 1:2.

W poprzedniej, 1. Rundzie, z rozgrywkami Pucharu Polski pożegnały się: Legia Warszawa (z 21 triumfami jest najbardziej utytułowaną drużyną w historii PP), Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, KGHM Zagłębie Lubin oraz trzy kluby krakowskie: Wisła, Wieczysta i Cracovia.

We wtorek, już w 1/16 finału, odpadły GKS Katowice, Motor Lublin i Piast Gliwice, a w środę największą sensację sprawiła trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg, która pokonała mistrza kraju - Lecha Poznań 1:0.

Sensacja w Pucharze Polski. Trzecioligowiec wyeliminował Lecha Poznań Lech Poznań został wyeliminowany z piłkarskiego Pucharu Polski przez Siarkę Tarnobrzeg - drużynę, która gra w III lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek piłkarskich. Siarka pokonała mistrza Polski 1:0.

Na razie do najlepszej „16” tej edycji Pucharu Polski z ekstraklasy dostały się jedynie: broniący trofeum Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Wisła Płock i Jagiellonia Białystok.

Z placu boju odpadł także Śląsk Wrocław, który w czwartek wieczorem w Opolu przegrał 1:2 z występującą w 1. lidze Odrą.

Poza czterema zespołami z najwyższej klasy w 1/8 finału zameldowały się już także pierwszoligowcy: Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Ruch Chorzów, Chrobry Głosów i stołeczna Polonia, z 2. ligi Górnik Łęczna, GKS Tychy, Sokół Kleczew i Avia oraz dwaj przedstawiciele czwartego poziomu ligowego: Siarka i Polonia Środa Wielkopolska.

Pary 1/8 finału zostaną wyłonione w piątek o godz. 12.30. Mecze tej fazy zaplanowano na początek grudnia.

Finał odbędzie się 2 maja 2027 roku na PGE Narodowym w Warszawie.