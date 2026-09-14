Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł poważny zabieg. Klub wydał komunikat

To miał być kolejny ligowy wieczór z udziałem Jakuba Piotrowskiego, który od początku sezonu prezentował wysoką formę w barwach Udinese. Jednak już w 13. minucie spotkania z Lazio Rzym na Stadio Olimpico wydarzyło się coś niepokojącego. Piotrowski zgłosił problemy z oddychaniem i został natychmiast zmieniony. Początkowo podejrzewano, że przyczyną są kłopoty trawienne, ale szybko okazało się, że sytuacja jest poważniejsza.
Diagnoza: łagodna arytmia serca
Po dokładnych badaniach lekarze Udinese przekazali, że u polskiego pomocnika wystąpiła łagodna arytmia serca. To właśnie ona była przyczyną nagłego pogorszenia samopoczucia zawodnika podczas meczu. Klub nie zwlekał z podjęciem decyzji o dalszym leczeniu – Piotrowski został skierowany na specjalistyczny zabieg ablacji serca.
W poniedziałek Jakub Piotrowski przeszedł ablację w Poliklinice San Donato pod okiem wybitnych profesorów Fiorenzo Gaity i Carlo Pappone. Jak poinformowało Udinese w oficjalnym komunikacie, zabieg zakończył się pełnym sukcesem.
„Po krótkim okresie odpoczynku i obserwacji zawodnik będzie stopniowo wracał do regularnych treningów” – czytamy w oświadczeniu klubu.
Kiedy Piotrowski wróci na boisko?
Według informacji przekazanych przez włoską agencję ANSA, Jakub Piotrowski może wrócić do gry już w drugiej połowie listopada. To oznacza, że polscy kibice mogą zobaczyć go jeszcze w tym roku zarówno w barwach Udinese, jak i – być może – reprezentacji Polski.
Przypomnijmy, że Piotrowski ma na swoim koncie 14 występów i dwa gole dla biało-czerwonych. Ostatni raz zagrał w narodowych barwach 31 maja w towarzyskim meczu z Ukrainą we Wrocławiu.