Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł poważny zabieg. Klub wydał komunikat

RMF24

Piłkarska Polska wstrzymała oddech, gdy Jakub Piotrowski, pomocnik reprezentacji i zawodnik włoskiego Udinese, musiał opuścić boisko już w 13. minucie meczu z Lazio. Dziś wiemy, że powodem była arytmia serca. Włoski klub poinformował, że Polak przeszedł już zabieg ablacji i – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – wróci do gry w drugiej połowie listopada.

To miał być kolejny ligowy wieczór z udziałem Jakuba Piotrowskiego, który od początku sezonu prezentował wysoką formę w barwach Udinese. Jednak już w 13. minucie spotkania z Lazio Rzym na Stadio Olimpico wydarzyło się coś niepokojącego. Piotrowski zgłosił problemy z oddychaniem i został natychmiast zmieniony. Początkowo podejrzewano, że przyczyną są kłopoty trawienne, ale szybko okazało się, że sytuacja jest poważniejsza.

Diagnoza: łagodna arytmia serca

Po dokładnych badaniach lekarze Udinese przekazali, że u polskiego pomocnika wystąpiła łagodna arytmia serca. To właśnie ona była przyczyną nagłego pogorszenia samopoczucia zawodnika podczas meczu. Klub nie zwlekał z podjęciem decyzji o dalszym leczeniu – Piotrowski został skierowany na specjalistyczny zabieg ablacji serca.

W poniedziałek Jakub Piotrowski przeszedł ablację w Poliklinice San Donato pod okiem wybitnych profesorów Fiorenzo Gaity i Carlo Pappone. Jak poinformowało Udinese w oficjalnym komunikacie, zabieg zakończył się pełnym sukcesem.

„Po krótkim okresie odpoczynku i obserwacji zawodnik będzie stopniowo wracał do regularnych treningów” – czytamy w oświadczeniu klubu.

Kiedy Piotrowski wróci na boisko?

Według informacji przekazanych przez włoską agencję ANSA, Jakub Piotrowski może wrócić do gry już w drugiej połowie listopada. To oznacza, że polscy kibice mogą zobaczyć go jeszcze w tym roku zarówno w barwach Udinese, jak i – być może – reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że Piotrowski ma na swoim koncie 14 występów i dwa gole dla biało-czerwonych. Ostatni raz zagrał w narodowych barwach 31 maja w towarzyskim meczu z Ukrainą we Wrocławiu.