Pierwszy trening Lewandowskiego w barwach Chicago Fire

RMF24

Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap swojej piłkarskiej kariery. Po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie, polski napastnik dołączył do zespołu Chicago Fire i właśnie odbywa pierwszy trening z nową drużyną. Oficjalna prezentacja oraz konferencja prasowa z udziałem polskiego piłkarza zaplanowane są na dzisiejszy wieczór.

Robert Lewandowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy, rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w barwach Chicago Fire. 37-letni napastnik, który pod koniec czerwca podpisał kontrakt z amerykańskim klubem, już pojawił się na pierwszym treningu z drużyną. To początek nowego rozdziału w bogatej karierze reprezentanta Polski.

Rano Lewandowski przeszedł testy medyczne w placówce klubu.

Na dziś zaplanowano również oficjalną prezentację Lewandowskiego jako zawodnika Chicago Fire. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja prasowa, podczas której piłkarz odpowie na pytania dziennikarzy i opowie o swoich planach na najbliższe miesiące.

Lewandowski przez ostatnie cztery lata reprezentował barwy FC Barcelony. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund oraz Lechu Poznań.

Rozgrywki Major League Soccer zostały tymczasowo wstrzymane pod koniec maja ze względu na trwające Mistrzostwa Świata. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To właśnie w tym spotkaniu Lewandowski może zaliczyć swój debiut w nowych barwach.

Dodatkowym smaczkiem tego meczu będzie pojedynek z Thomasem Muellerem, niemieckim napastnikiem Vancouver Whitecaps, z którym Lewandowski przez osiem lat grał w Bayernie Monachium.