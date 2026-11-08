Paweł Kakietek nie żyje. Wielokrotny mistrz Polski w boksie miał 51 lat

RMF24

Nie żyje Paweł Kakietek, jeden z najwybitniejszych pięściarzy swojego pokolenia. Miał 51 lat. Informację o śmierci sportowca przekazał Polski Związek Bokserski. Kakietek w ostatnich miesiącach zmagał się z ciężką chorobą.

Mistrz na krajowych i międzynarodowych ringach

Paweł Kakietek przez lata był jednym z filarów polskiego boksu amatorskiego. Startując w kategoriach lekkośredniej i średniej, aż sześciokrotnie sięgał po tytuł indywidualnego mistrza Polski w latach 1996-2002. Do jego bogatej kolekcji trofeów należą także tytuł wicemistrza kraju z 1998 roku oraz brązowe medale zdobyte w 1994 i 1995 roku.

Jako zawodnik Gwardii Warszawa przyczynił się również do sukcesów drużynowych, zdobywając wicemistrzostwo Polski w 1999 roku.

Największym marzeniem każdego sportowca są igrzyska olimpijskie. Paweł Kakietek spełnił je w 2000 roku, reprezentując Polskę podczas igrzysk w Sydney. W tym samym czasie rywalizował z europejską i światową elitą bokserską, odnosząc sukcesy na prestiżowych turniejach.

„Polskie środowisko bokserskie pogrążone jest w głębokim żalu”

„Mierzył się z europejską i światową elitą. Czterokrotnie stawał na podium prestiżowego Turnieju im. Feliksa Stamma, zdobywając złote medale w 1999 i 2000 roku, srebro w 1994 roku oraz brąz w 1998 roku. Koronacją jego amatorskiej kariery był start w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku oraz występ na Mistrzostwach Świata w Belfaście w 2001 roku” – wspomniano na stronie Polskiego Związku Bokserskiego.

Paweł Kakietek zapisał się w historii polskiego pięściarstwa nie tylko jako zdobywca medali, ale także jako sportowiec o niezwykłej determinacji i charakterze. „Polskie środowisko bokserskie pogrążone jest w głębokim żalu po stracie utytułowanego zawodnika, który przez lata stanowił o sile Biało-Czerwonych na krajowych i międzynarodowych ringach. Paweł Kakietek zapisał się w historii polskiego pięściarstwa jako zawodnik dysponujący perfekcyjnym wyszkoleniem technicznym, żelazną kondycją i niezwykłym hartem ducha” – czytamy w oficjalnym komunikacie PZB.

W ostatnich miesiącach życia Paweł Kakietek zmagał się z ciężką chorobą. Odszedł w wieku 51 lat.