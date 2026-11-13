Osiem zwycięstw w 37 meczach. W sobotę Polska znów zagra z Rumunią

RMF24

Już w sobotni wieczór, punktualnie o 20:45, piłkarska reprezentacja Polski zagra w Bukareszcie z Rumunią o cenne punkty w Lidze Narodów. Przeciwnik znany i nieprzewidywalny – na kogo, jak na kogo, ale na Rumunię Polacy mogli trafiać w piłkarskich losowaniach wyjątkowo często. Bilans? 37 rozegranych spotkań, 8 zwycięstw, aż 15 remisów i 14 porażek.

Pierwsze spotkanie Polska – Rumunia miało miejsce we wrześniu 1922 roku w Czerniowcach. Tam padł remis 1:1, a już wtedy fart i nerwy grały pierwsze skrzypce. Na pierwsze zwycięstwo przyszło czekać dekadę – w 1932 roku Polacy rozbili Rumunię w Bukareszcie aż 5:0. Ostatnia, pamiętna wygrana to już październik 2026 i rozgromienie rywala 6:0 w Warszawie.

Pogrom na Narodowym. Polacy rozbili Rumunów 6:0 Po dwóch słabych występach piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów, tym razem podopieczni Jana Urbana stanęli na wysokości zadania. Rumuni, których bramki w tym meczu strzegł bramkarz Legii Warszawa Otto Hindrich, nie mieli szans w starciu…

Gwiazdorski popis Lewandowskiego

Szczególny udział w historii tych meczów miał Robert Lewandowski. Słynny napastnik strzelił Rumunom łącznie aż osiem goli tylko w trzech ostatnich konfrontacjach. Najbardziej pamiętne były trzy bramki zdobyte podczas ostatniego pojedynku Polaków z Rumunami w Lidze Narodów.

Debiut, który przeszedł do historii

Ale historia meczów z Rumunią to nie tylko popisy „Lewego”. Nikt nie zapomni debiutu Emmanuela Olisadebe 16 sierpnia 2000 roku.

Nasz pochodzący z Nigerii reprezentant nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku – już w pierwszym występie wpisał się na listę strzelców w starciu, które zakończyło się remisem 1:1.

Mecze o wielkie stawki

Na przestrzeni lat Polacy i Rumunii rywalizowali nie tylko w meczach towarzyskich, ale także w eliminacjach do wielkich turniejów. W drodze do mundialu 2018 oba zespoły spotkały się dwukrotnie – i dwukrotnie to Polacy byli górą: 3:0 w Bukareszcie i 3:1 w Warszawie.

Wcześniej, w kwalifikacjach do Euro ’96, rywale okazali się silniejsi – Rumunia wygrała u siebie 2:1, w Polsce padł natomiast bezbramkowy remis.

Pełny bilans – kto wyjdzie na plus?

Do tej pory w 37 bezpośrednich starciach Polacy zanotowali 8 zwycięstw, padło 15 remisów, a aż 14 razy lepsi byli Rumuni.

Bilans bramek – na korzyść Biało-Czerwonych: 63 do 56.