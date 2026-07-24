Oficjalnie: Juergen Klopp trenerem reprezentacji Niemiec. „Jest ważna misja do wykonania”

RMF24

Klopp zastąpi Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata.

59-letni obecnie Klopp pracował jako pierwszy trener w FSV Mainz (2001-08), Borussii Dortmund (2008-15) i Liverpoolu (2015-24). W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów.

W ostatnich dwóch latach pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern.

„Pali się do tego, by wykonać tę misję”

Rozmowy z Kloppem toczyły się w Nowym Jorku oraz w Niemczech.

Od początku był naszym pierwszym wyborem. Chyba wszyscy się zgodzą, że początkowo nie było sposobu, by go przekonać. To był cel, którego bardzo pragnęliśmy. Włożyliśmy sporo wysiłku, by namówić go do objęcia reprezentacji. (…) 26 dni temu wcisnęliśmy pedał gazu, by tego dokonać – mówił Bernd Neuendorf z DFB.

Przedstawiciel federacji tłumaczył, że rozmowy z Kloppem utwierdziły działaczy w przekonaniu, że obejmując kadrę, trener będzie odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku, ponieważ potrafi wydobyć z każdego zawodnika to, co najlepsze.

Myślę, że on pali się do tego, by wykonać tę misję – dodał.

Kontrakt został podpisany do 2030 roku. Oznacza to, że Klopp poprowadzi reprezentację Niemiec podczas kolejnego mundialu.

Nowych twarzy w DFB jest więcej. Były reprezentant Per Mertesacker zostanie dyrektorem sportowym DBF. Wcześniej pełnił rolę szefa akademii piłkarskiej Arsenalu.

Klopp: Z biegiem lat zaczęło się jednak wydawać coraz bardziej możliwe, że zostanę poproszony o objęcie tego stanowiska.



To wielki zaszczyt. Ostatnie dni były jak film, w którym gram główną rolę. W głowie miałem milion myśli – skąd pochodzę, co zrobię dalej. Zawsze uważałem, że praca selekcjonera reprezentacji Niemiec to coś wyjątkowego, ale dopiero teraz zaczynam to sobie naprawdę uświadamiać - mówił podczas konferencji Juergen Klopp.

Jeśli spojrzycie na to, skąd pochodzę, przez wiele lat nawet nie wyobrażałem sobie, że mógłbym pełnić taką rolę. Z biegiem lat zaczęło się jednak wydawać coraz bardziej możliwe, że zostanę poproszony o objęcie tego stanowiska. Później ta myśl gdzieś zniknęła. Myślę, że teraz nadszedł właściwy moment, by przyjąć tę funkcję. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczyli w tym procesie. Jestem bardzo szczęśliwy. To droga, w idealnym rozumieniu, którą będziemy podążać razem. Potrzebujemy was, mediów – będziemy płynąć w jednej łódce. Przed nami ważna misja do wykonania – zaznaczył. Byłem zaskoczony, jak szybko rozeszły się te wieści – podkreślił.