Odsunięty po porażce. Klub piłkarskiej ekstraklasy bez trenera

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Ante Simundza nie będzie dłużej prowadził piłkarzy Śląska Wrocław - poinformował klub po kolejnej porażce beniaminka ekstraklasy. Trener został odsunięty zaraz po wyjazdowej przegranej 1:3 z Radomiakiem.

Informujemy, że Ante Simundza przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera Śląska Wrocław – przekazał w specjalnym komunikacie klub z Dolnego Śląska.

Pozycja Ante Simundzy była zagrożona już od pewnego czasu. Tydzień wcześniej Śląsk wygrał z Wieczystą Kraków (2:0), a później odpadł z Pucharu Polski po porażce z Odrą Opole (1:2), a w poniedziałek w Radomiu doznał porażki z Radomiakiem (1:3).

Dla Wrocławian była to ósma przegrana w tym sezonie ekstraklasy i z dziewięcioma punktami znajdują się w strefie spadkowej.

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Simundza przejął Śląsk niemal dwa lata temu, kiedy zespół bronił się przed spadkiem z ekstraklasy. Ligi nie udało się uratować, ale Słoweniec pozostał, aby, jak to tłumaczył, dokończyć niespełnioną misję. Po roku Wrocławianie wrócili do ekstraklasy, ale po 13 kolejkach nowego sezonu są dopiero na 13. miejscu.

Na razie nie jest znane nazwisko nowego szkoleniowca Śląska.