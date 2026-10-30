Ocalały tylko cztery drużyny z ekstraklasy. Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski

Pogrom drużyn z ekstraklasy
W 1. rundzie Pucharu Polski odpadły Legia Warszawa, która z 21 triumfami jest najbardziej utytułowaną drużyną, Pogoń Szczecin, Widzew Łódź, KGHM Zagłębie Lubin i wszystkie krakowskie zespoły, czyli Wisła, Wieczysta i Cracovia.
W następnej rundzie z rozgrywkami pożegnali się kolejni przedstawiciele najwyższej klasy rozgrywkowej: GKS Katowice, Motor Lublin, Piast Gliwice, Korona Kielce, Radomiak Radom, Śląsk Wrocław, a także - co było największą sensacją - mistrz Polski i lider ekstraklasy Lech Poznań, który nie sprostał trzecioligowej (czwarty poziom) Siarce Tarnobrzeg, ulegając 0:1.
Rewelacyjnie spisująca się Siarka, prowadzona przez trenera Sławomira Majaka, tym razem trafiła na rywala z Podkarpacia - pierwszoligową Stal Rzeszów.
Poza Siarką, przedstawicielem 3. ligi jest Polonia Środa Wielkopolska, która podejmie drugoligowy Sokół Kleczew.
Polonia gra z Rakowem
Najciekawiej zapowiada się rywalizacja warszawskiej Polonii z Rakowem Częstochowa, ubiegłorocznym finalistą a triumfatorem z lat 2021-22. „Czarne Koszule” wyeliminowały w 1/16 finału silną kadrowo Koronę Kielce, zwyciężając w czwartek po dobrej grze 2:1. Natomiast częstochowski zespół, którego opiekun Dawid Szwarga jest już czwartym trenerem w tym sezonie, pokonał na wyjeździe w rzutach karnych Motor Lublin.
Naszą determinacją i zaangażowaniem pokazaliśmy, że ta drużyna ma charakter i się rozwija. Kto nie był na meczu, niech żałuje - powiedział po wygranej z Koroną trener Polonii Piotr Stokowiec.
54-letni szkoleniowiec osiągał już w przeszłości sukcesy w Pucharze Polski. Jako trener Lechii Gdańsk triumfował w 2019 roku, a w kolejnym sezonie dotarł do finału.
Broniący trofeum wicemistrz Polski Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z drugoligową Avią Świdnik, która w poprzednim sezonie, jeszcze jako trzecioligowiec, dotarła do ćwierćfinału.
Z kolei Jagiellonia Białystok zagra w Niecieczy z pierwszoligowym Bruk-Bet Termalicą. W poprzednim sezonie „Słoniki” występowały jeszcze w ekstraklasie i dwukrotnie... wygrały z zespołem trenera Adriana Siemieńca, w tym aż 4:0 na wyjeździe.
Zgodnie z przepisami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, a w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza.
Finał 2 maja na PGE Narodowym
W ceremonii losowania w siedzibie TVP wzięli udział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i były reprezentant kraju Jakub Wawrzyniak.
Mecze 1/8 finału odbędą się w dniach 1-3 grudnia. Finał tradycyjnie - 2 maja na PGE Narodowym.
W obecnym sezonie triumf w Pucharze Polski ma dodatkową wartość. Dzięki wysokiej pozycji Polski w rankingu UEFA zwycięzca wystąpi w czwartej, czyli ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. To oznacza, że ma zagwarantowaną długą jesień w europejskich pucharach, ponieważ w przypadku porażki w LE trafi do fazy ligowej (zasadniczej) Ligi Konferencji.
Pary 1/8 finału piłkarskiego STS Pucharu Polski (1-3 grudnia):
Polonia Środa Wielkopolska (3. liga) - Sokół Kleczew (2. liga)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1. liga) - Jagiellonia Białystok (ekstraklasa)
Siarka Tarnobrzeg (3. liga) - Stal Rzeszów (1. liga)
Polonia Warszawa (1. liga) - Raków Częstochowa (ekstraklasa)
Avia Świdnik (2. liga) - Górnik Zabrze (ekstraklasa)
GKS Tychy (2. liga) - Chrobry Głogów (1. liga)
Górnik Łęczna (2. liga) - Wisła Płock (ekstraklasa)
Odra Opole (1. liga) - Ruch Chorzów (1. liga)
Terminy kolejnych rund:
1/4 finału - 2-4 marca 2027
1/2 finału - 6-7 kwietnia
finał - 2 maja