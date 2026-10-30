Ocalały tylko cztery drużyny z ekstraklasy. Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski będzie starcie wicelidera 1. ligi Polonii Warszawa z Rakowem Częstochowa, triumfatorem tych rozgrywek z lat 2021-22. Po raz pierwszy w historii PP w tej fazie rozgrywek wystąpią tylko czterej przedstawiciele ekstraklasy – wszyscy trafili na rywali z niższych szczebli.

Pogrom drużyn z ekstraklasy

W 1. rundzie Pucharu Polski odpadły Legia Warszawa, która z 21 triumfami jest najbardziej utytułowaną drużyną, Pogoń Szczecin, Widzew Łódź, KGHM Zagłębie Lubin i wszystkie krakowskie zespoły, czyli Wisła, Wieczysta i Cracovia.

W następnej rundzie z rozgrywkami pożegnali się kolejni przedstawiciele najwyższej klasy rozgrywkowej: GKS Katowice, Motor Lublin, Piast Gliwice, Korona Kielce, Radomiak Radom, Śląsk Wrocław, a także - co było największą sensacją - mistrz Polski i lider ekstraklasy Lech Poznań, który nie sprostał trzecioligowej (czwarty poziom) Siarce Tarnobrzeg, ulegając 0:1.

Sensacja w Pucharze Polski. Trzecioligowiec wyeliminował Lecha Poznań Lech Poznań został wyeliminowany z piłkarskiego Pucharu Polski przez Siarkę Tarnobrzeg - drużynę, która gra w III lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek piłkarskich. Siarka pokonała mistrza Polski 1:0.

Rewelacyjnie spisująca się Siarka, prowadzona przez trenera Sławomira Majaka, tym razem trafiła na rywala z Podkarpacia - pierwszoligową Stal Rzeszów.

Poza Siarką, przedstawicielem 3. ligi jest Polonia Środa Wielkopolska, która podejmie drugoligowy Sokół Kleczew.

Polonia gra z Rakowem

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja warszawskiej Polonii z Rakowem Częstochowa, ubiegłorocznym finalistą a triumfatorem z lat 2021-22. „Czarne Koszule” wyeliminowały w 1/16 finału silną kadrowo Koronę Kielce, zwyciężając w czwartek po dobrej grze 2:1. Natomiast częstochowski zespół, którego opiekun Dawid Szwarga jest już czwartym trenerem w tym sezonie, pokonał na wyjeździe w rzutach karnych Motor Lublin.

Naszą determinacją i zaangażowaniem pokazaliśmy, że ta drużyna ma charakter i się rozwija. Kto nie był na meczu, niech żałuje - powiedział po wygranej z Koroną trener Polonii Piotr Stokowiec.

54-letni szkoleniowiec osiągał już w przeszłości sukcesy w Pucharze Polski. Jako trener Lechii Gdańsk triumfował w 2019 roku, a w kolejnym sezonie dotarł do finału.

Broniący trofeum wicemistrz Polski Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z drugoligową Avią Świdnik, która w poprzednim sezonie, jeszcze jako trzecioligowiec, dotarła do ćwierćfinału.

Z kolei Jagiellonia Białystok zagra w Niecieczy z pierwszoligowym Bruk-Bet Termalicą. W poprzednim sezonie „Słoniki” występowały jeszcze w ekstraklasie i dwukrotnie... wygrały z zespołem trenera Adriana Siemieńca, w tym aż 4:0 na wyjeździe.

Zgodnie z przepisami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, a w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza.

Pogrom faworytów. Już 14 drużyn ekstraklasy odpadło z Pucharu Polski Korona Kielce jest 13. zespołem ekstraklasy wyeliminowanym z rywalizacji o piłkarski Puchar Polski. Drużyna z województwa świętokrzyskiego w 1/16 finału przegrała w Warszawie z pierwszoligową Polonią 1:2. W czwartek z tych rozgrywek odpadł…

Finał 2 maja na PGE Narodowym

W ceremonii losowania w siedzibie TVP wzięli udział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i były reprezentant kraju Jakub Wawrzyniak.

Mecze 1/8 finału odbędą się w dniach 1-3 grudnia. Finał tradycyjnie - 2 maja na PGE Narodowym.

W obecnym sezonie triumf w Pucharze Polski ma dodatkową wartość. Dzięki wysokiej pozycji Polski w rankingu UEFA zwycięzca wystąpi w czwartej, czyli ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. To oznacza, że ma zagwarantowaną długą jesień w europejskich pucharach, ponieważ w przypadku porażki w LE trafi do fazy ligowej (zasadniczej) Ligi Konferencji.

Pary 1/8 finału piłkarskiego STS Pucharu Polski (1-3 grudnia):

Polonia Środa Wielkopolska (3. liga) - Sokół Kleczew (2. liga)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1. liga) - Jagiellonia Białystok (ekstraklasa)

Siarka Tarnobrzeg (3. liga) - Stal Rzeszów (1. liga)

Polonia Warszawa (1. liga) - Raków Częstochowa (ekstraklasa)

Avia Świdnik (2. liga) - Górnik Zabrze (ekstraklasa)

GKS Tychy (2. liga) - Chrobry Głogów (1. liga)

Górnik Łęczna (2. liga) - Wisła Płock (ekstraklasa)

Odra Opole (1. liga) - Ruch Chorzów (1. liga)

Terminy kolejnych rund:

1/4 finału - 2-4 marca 2027

1/2 finału - 6-7 kwietnia

finał - 2 maja