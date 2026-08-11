Obrażeni Norwegowie oddali złote medale. „Sytuacja jest absurdalna”

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Norwegowie oddali złote medale wywalczone w sztafecie mieszanej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Powodem jest błędny czas wygrawerowany na krążkach.

Norweska sztafeta mieszana 4x400 metrów, która w poniedziałek triumfowała w mistrzostwach Europy w Birmingham, odmówiła przyjęcia złotych medali.

Sztafeta w składzie Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Kulseng i Henriette Jaeger uzykała czas 3.09.62, natomiast na medalach wygrawerowano 3.10.47, który był wynikiem drugiej na mecie sztafety brytyjskiej.

Mamy srebro. Swoboda druga w biegu na 100 metrów Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów.

Podczas ceremonii norwescy zawodnicy i zawodniczki odebrali medale i zawiesili je na szyjach, lecz po przyjrzeniu się im bliżej Karsten Warholm zauważył, że wygrawerowany czas jest błędny.

Bardzo ciężko pracowaliśmy na ten wielki sukces, a zwłaszcza uzyskany czas, który jest rekordem Norwegii i ME, więc sytuacja jest absurdalna. Nie do przyjęcia, tak jak i same medale, które zwróciliśmy - powiedział Warholm na antenie kanału telewizji NRK.

Organizatorzy przeprosili za błąd, nazywając go fatalnym. Nowe medale zostaną wręczone naszej sztafecie we wtorek wieczorem - informował szef reprezentacji Norwegii Erlend Slokvik.