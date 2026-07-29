Nowy rozdział Kacpra Tobiasza. Polski bramkarz rusza na podbój Turcji

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Kacper Tobiasz przenosi się do Turcji. Związał się z Gaziantep FK na trzy sezony (fot. Leszek Szymański)

Kacper Tobiasz przenosi się do Turcji. Związał się z Gaziantep FK na trzy sezony (fot. Leszek Szymański) / PAP

W komunikacie tureckiego zespołu podkreślono atuty polskiego golkipera. Zwrócono uwagę na jego świetny refleks, skuteczność w pojedynkach sam na sam, pewną grę w powietrzu oraz umiejętność rozpoczynania akcji od własnej bramki. Przypomniano również, że Tobiasz wystąpił dotąd w 194 oficjalnych spotkaniach i aż 59 razy zachował czyste konto.

W poprzednim sezonie Gaziantep kończył rozgrywki ligi tureckiej na 12. miejscu.

Tobiasz trafił do akademii Legii Warszawa jako junior w 2012 roku. Po kilku latach spędzonych w SEMP Ursynów ponownie związał się z warszawskim klubem w 2019 roku. W PKO BP Ekstraklasie zadebiutował w lipcu 2021 roku.

Podczas gry w Legii sięgnął po dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary Polski. Choć był członkiem szerokiej kadry mistrzowskiego zespołu w sezonie 2020/21, nie zanotował wówczas występu w lidze. W rundzie wiosennej sezonu 2021/22 przebywał na wypożyczeniu w Stomilu Olsztyn.