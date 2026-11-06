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Nowe twarze w reprezentacji. Jan Urban ogłosił kadrę na Ligę Narodów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (11:41)

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na listopadowe mecze Ligi Narodów. Oprócz starych wyjadaczy są też trzy nowe nazwiska i jeden powrót po dłuższej przerwie.

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Nowe twarze w reprezentacji. Jan Urban ogłosił kadrę na Ligę Narodów
Jan Urban (fot. Leszek Szymański) /PAP

Po raz pierwszy powołania do seniorskiej kadry otrzymali Oskar Kubiak ze Slavii Praga, Bartosz Mazurek z RB Salzburg i Łukasz Poręba z beniaminka niemieckiej Bundesligi SV Elversberg.

Po dłuższej przerwie wraca do kadry obrońca Legii Warszawa Kamil Piątkowski, za to powołania nie otrzymał Przemysław Wiśniewski z Widzewa Łódź.

Wobec kontuzji Marcina Bułki, który bronił w pierwszych czterech meczach Ligi Narodów, oraz poważnego urazu Kamila Grabary Jan Urban sięgnął po trzech bramkarzy z polskiej ligi: Bartłomieja Drągowskiego z Widzewa Łódź, Mateusza Kochalskiego z Wieczystej Kraków i Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Tylko pierwszy z nich ma za sobą występy w drużynie narodowej.

Reprezentanci Polski w dywizji B Ligi Narodów zagrają na wyjeździe z Rumunią 14 listopada, a trzy dni później we Wrocławiu podejmą Szwecję.

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Możemy spaść, ale też... awansować

Biało-Czerwoni po czterech kolejkach Ligi Narodów mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w grupie. We wrześniu i październiku zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0:0, przegrali ze Szwecją 1:3, wygrali z Rumunią 6:0, a w rewanżowym meczu ulegli Bośni 0:1.

W listopadzie polscy piłkarze będą walczyć o utrzymanie w dywizji B, ale wciąż mają też szansę na grę w barażach o awans na najwyższy szczebel.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: reprezentacja Polski Jan Urban

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