Nowe informacje ws. zdrowia Jana Bednarka. Dostał cios piłką w głowę

RMF24

Jan Bednarek może spokojnie myśleć o zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jak poinformował w poniedziałek sztab medyczny FC Porto, wyniki badań polskiego obrońcy są dobre i nie stwierdzono urazu, który wykluczałby go z gry w najbliższych meczach kadry.

Bednarek ucierpiał w niedzielnym spotkaniu ligi portugalskiej z Vitorią Guimaraes, wygranym przez FC Porto 2:1. W 64. minucie został trafiony w twarz piłką kopniętą przez austriackiego napastnika Arnela Jakupovica. Niedługo później opuścił murawę, zgłaszając problemy z widzeniem w lewym oku.

Klub nadal obserwuje Polaka

Po końcowym gwizdku trener Porto Francesco Farioli mówił, że zmiana Polaka miała związek z wstrząśnieniem mózgu, którego doznał nasz defensor. Potwierdził również, że piłkarz po zejściu z boiska skarżył się na kłopoty ze wzrokiem.

W najnowszym komunikacie klub zaznaczył, że “Bednarek pozostaje pod obserwacją profilaktyczną”. Jednocześnie przeprowadzone badania nie ujawniły żadnych przeciwwskazań do ewentualnego występu w reprezentacji.

Nie zagra z Rumunią, możliwy mecz ze Szwecją

Najbliższe spotkanie Polski w Lidze Narodów odbędzie się w sobotę w Bukareszcie, gdzie Biało-Czerwoni zmierzą się z Rumunią. Bednarek i tak nie wystąpi w tym meczu, ponieważ musi odcierpieć karę za żółte kartki otrzymane w poprzednich kolejkach.

Obrońca może natomiast być do dyspozycji selekcjonera Jana Urbana na kolejne spotkanie grupy B4 – ze Szwecją we Wrocławiu.

Według dziennika „O Jogo” Bednarek ma dołączyć do kadry później niż Jakub Kiwior, drugi z Polaków występujących w FC Porto. Powołania nie otrzymał natomiast Oskar Pietuszewski, również reprezentant tej samej drużyny.

Po 11 kolejkach portugalskiej ekstraklasy FC Porto prowadzi w tabeli z kompletem 33 punktów. Druga Benfica traci do „Smoków” pięć punktów.