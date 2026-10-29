Nowa kategoria, nowy król. Kibice wybrali najwybitniejszego zdobywcę Złotej Piłki

Organizatorzy plebiscytu Złotej Piłki zaskoczyli w tym roku wszystkich, wprowadzając zupełnie nową kategorię – Ballon d’Or of All Time, czyli Złota Piłka Wszech Czasów (BOAT). Celem było wyłonienie spośród wielokrotnych laureatów tego prestiżowego trofeum tego jednego, którego zwycięstwo zapisało się w historii najmocniej.
Głosowanie kibiców – Ronaldo na szczycie
O tym, kto sięgnie po tytuł, zdecydowali kibice w internetowym głosowaniu. Do wyboru mieli 32 konkretne przypadki – połączenia zawodników z konkretnymi latami zdobycia nagrody. Wśród nominowanych nie zabrakło takich legend jak Brazylijczyk Ronaldo, Marco van Basten, Johan Cruyff, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan czy Alfredo Di Stefano.
Największe emocje wzbudziła jednak rywalizacja Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Ostatecznie to triumf Portugalczyka z 2008 roku – kiedy to sięgnął po swoje pierwsze trofeum Złotej Piłki po fenomenalnym sezonie w Manchesterze United – został uznany przez kibiców za najważniejszy w historii.
Mobilizacja fanów CR7
Jak donosi francuski dziennik „Le Parisien”, głosowanie nie obyło się bez emocji i… mobilizacji. Oddanie głosu kosztowało jedno euro, a uczestnicy mogli głosować wielokrotnie. Organizatorzy ujawnili, że aż 5009 osób skorzystało z tej możliwości, a 44 z nich oddały głos od 10 do 26 razy. Fani Cristiano Ronaldo, znani z ogromnej aktywności w mediach społecznościowych, nie zawiedli i masowo wsparli swojego idola.
Ronaldo – legenda na zawsze
Cristiano Ronaldo, obecnie zawodnik saudyjskiego Al-Nassr, sięgał po Złotą Piłkę pięciokrotnie. Do rekordu Lionela Messiego, który zdobył ją aż osiem razy, brakuje mu trzech statuetek. Jednak to właśnie jego pierwszy triumf z 2008 roku, po sezonie zakończonym wygraną w Lidze Mistrzów i 42 golach w 49 meczach, został uznany przez kibiców za historyczny moment w futbolu.