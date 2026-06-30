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Radość norweskich kibiców eksplodowała po ostatnim gwizdku spotkania meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Awans do kolejnej fazy turnieju przypieczętował Erling Haaland, który zachował spokój w kluczowej akcji i ustalił wynik na 2:1.

Obie drużyny zakończyły fazę grupową MŚ z dorobkiem sześciu punktów na drugiej pozycji – Wybrzeże Kości Słoniowej w puli E, Norwegia w I. W 1/8 finału ekipa Stale Solbakkena zameldowała się, jako pierwsza europejska ekipa. Skandynawowie w Dallas triumfowali 2:1.

Na początku spotkania groźniejsze okazje mieli zawodnicy z Afryki. W 21. minucie w boczną siatką trafił Ghislain Konan, a siedem minut później piłkę w świetle bramki nie umieścił Nicolas Pepe.

Z czasem do głosu zaczęli dochodzić Skandynawowie, którzy w 39. minucie objęli prowadzenie. Bardzo ładnym uderzeniem z pola karnego popisał się Antonio Nusa, przy którym golkiper rywali Yahia Fofana nie miał nic do powiedzenia.

W 42. minucie mogło być 2:0 dla Norwegów, jednak strzał z bliska niezbyt widocznego do tej pory Haalanda zablokował Ibrahim Sangare.



Kluczowe interwencje Nylanda

W 55. minucie bliscy remisu byli piłkarze WKS, ale Orjan Nyland obronił uderzenie w tzw. krótki róg Pepe. Z kolei w 66. minucie o dużym szczęściu powinni mówić Iworyjczycy. Po rzucie rożnym i uderzeniu z trzech metrów Torbjorna Heggema piłkę z linii bramkowej wybił Amad Diallo.

Osiem minut później Diallo błysnął pod drugą bramką. Po wymianie piłki z Pepe dynamicznie wbiegł w pole karne, efektownie zwiódł obronę przeciwnika i mocnym strzałem pokonał Nylanda.

Zwycięstwo Norwegom zapewnił w 86. minucie Haaland, który po świetnym podaniu Patricka Berga z sześciu metrów umieścił piłkę praktycznie w pustej bramce. Było to jego piąte trafienie na tej imprezie.

W szóstej minucie doliczonego czasu swojego drugiego gola w tym meczu, przedłużając jednocześnie nadzieję Wybrzeża Kości Słoniowej na awans do kolejnej fazy, mógł zdobyć Diallo. Zawodnik Manchesteru United przymierzył z rzutu wolnego z blisko 30 metrów, ale znakomitą interwencją popisał się bramkarz.

Po spotkaniu uradowani Skandynawowie usiedli na murawie i razem ze swoimi kibicami wykonali swój firmowy gest wiosłowania.

W 1/8 finału Norwegowie zmierzą się w niedzielę w Nowym Jorku z Brazylią.

„To zmieni Norwegię na zawsze”

Po dramatycznym meczu norwescy piłkarze nie kryli emocji. Awans w fazie pucharowej to wydarzenie bez precedensu w historii norweskiego futbolu. Lider drużyny, Erling Haaland, był wzruszony i podkreślał, jak wielkie znaczenie ma ten sukces dla całego kraju.

To szaleństwo. To przygoda, w której fajnie jest brać udział. To wielkie wydarzenie – cytuje Haalanda telewizja NRK.

Norwegowie musieli stawić czoła ogromnej presji, a sam Haaland przyznał, że końcówka spotkania była dla niego wyjątkowo wyczerpująca.

Pomyślałem: „Nie dam rady w dogrywce, więc musimy strzelić gola” – relacjonował napastnik.

Piłkarz podkreślił również historyczny wymiar sukcesu:

To niesamowite. Minęło 28 lat od ostatniego sukcesu. Kilka razy już na to zwracałem uwagę. To wielka sprawa, to niesamowite. Miło jest widzieć, że to tak wiele znaczy dla całej Norwegii. Myślę, że to na zawsze zmieni Norwegię – dodał Haaland.

Wzruszenia nie krył także Antonio Nusa, który po zejściu z boiska nie był w stanie oglądać końcówki meczu.

To było tak stresujące. Oni strzelają gola, potem my znowu strzelamy. To trochę za dużo! Trochę za dużo stresu – mówił Nusa w rozmowie z NRK.

Piłkarze podkreślali, że sukces ten zjednoczył cały zespół i kibiców, a emocje po końcowym gwizdku były ogromne.

Czuję jedność z drużyną. To wzruszające – podsumował Haaland.

Norwegia - Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 (1:0).

Bramki: Norwegia - Antonio Nusa (39), Erling Haaland (86); Wybrzeże Kości Słoniowej - Amad Diallo (74).

Żółte kartki: Norwegia – Antonio Nusa.

Sędzia: Jesus Valenzuela (Wenezuela).

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