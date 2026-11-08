Niepokój o Jana Bednarka przed zgrupowaniem kadry. Polak trafiony piłką w oko

W 11. kolejce portugalskiej ekstraklasy FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w składzie mierzyło się na wyjeździe z Vitorią Guimaraes.
Po niewiele ponad godzinie gry, kiedy goście prowadzili 1:0, jeden z rywali oddał strzał na bramkę „Smoków”. Piłka odbiła się od głowy Jana Bednarka, po czym Polak upadł na murawę.
Reprezentantowi Polski udzielono pomocy na boisku, lekarze sprawdzali, czy poszkodowany dobrze widzi. Obrońca finalnie wstał i zszedł o własnych siłach, ale na plac gry już nie wrócił.
Nie tylko Polak doznał urazu
Ostatecznie FC Porto wygrało 2:1. Jakub Kiwior grał od pierwszej do ostatniej minuty, a Oskar Pietuszewski był rezerwowym, mimo że gospodarze dokonali aż siedmiu zmian.
Wszystko przez to, że dwóch piłkarzy doznało urazów głowy, co uprawnia drużynę do dodatkowej zmiany. Rezerwowym bramkarzem Vitorii jest Oliwier Zych.
Broniący tytułu lider odniósł komplet zwycięstw w 11 kolejkach. Druga Benfica Lizbona, która w niedzielę wieczorem mierzy się z Estrelą Amadora, ma o osiem punktów mniej. Na ławce rezerwowych gości spotkanie rozpoczął Jakub Kamiński.