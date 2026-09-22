Niemcy nie mieli szans. Polscy siatkarze w półfinale

Polska pokonała Niemcy zdecydowanie, w trzech setach: 25:23, 25:17, 25:17.
Biało-Czerwoni bronią tytułu mistrzów Europy.
W 1/8 finału pewnie pokonali Łotwę 3:0, natomiast Niemcy niespodziewanie wyeliminowali faworyzowanych Bułgarów, chociaż przegrywali już 0:2.
Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na półfinał przeniosą się do Mediolanu, gdzie zmierzą się ze Słowenią lub Belgią.
Polacy awansowali do półfinału w dziesiątej imprezie międzynarodowej z rzędu, a także trzeci kolejny raz w europejskim czempionacie. W 2019 roku wywalczyli brązowy medal, a dwa lata później złoty.
Ćwierćfinał Słowenii z Belgią, który wyłoni kolejnego rywala Polaków, zostanie rozegrany w środę w Turynie.
Więcej informacji wkrótce.