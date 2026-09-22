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Niemcy nie mieli szans. Polscy siatkarze w półfinale

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (19:31)

Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Sofii. Są już w strefie medalowej turnieju.

Niemcy nie mieli szans. Polscy siatkarze w półfinale
Siatkarze reprezentacji Polski cieszą się po wygranym 3:0 meczu 1/4 finału mistrzostw Europy z Niemcami (fot. Darek Delmanowicz) /PAP

Polska pokonała Niemcy zdecydowanie, w trzech setach: 25:23, 25:17, 25:17.

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Biało-Czerwoni bronią tytułu mistrzów Europy. 

W 1/8 finału pewnie pokonali Łotwę 3:0, natomiast Niemcy niespodziewanie wyeliminowali faworyzowanych Bułgarów, chociaż przegrywali już 0:2.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na półfinał przeniosą się do Mediolanu, gdzie zmierzą się ze Słowenią lub Belgią.

Polacy awansowali do półfinału w dziesiątej imprezie międzynarodowej z rzędu, a także trzeci kolejny raz w europejskim czempionacie. W 2019 roku wywalczyli brązowy medal, a dwa lata później złoty.

Ćwierćfinał Słowenii z Belgią, który wyłoni kolejnego rywala Polaków, zostanie rozegrany w środę w Turynie.

Więcej informacji wkrótce.


Źródło: RMF24
Tagi: siatkówka
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