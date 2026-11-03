Nie żyje Jesus de Miguel. Tragedia na meczu w Hiszpanii

RMF24

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Wstrząsające doniesienia z Hiszpanii. Napastnik klubu CD Tenerife, Jesus de Miguel Alamada, zmarł we wtorek w wieku 30 lat. Dzień wcześniej doszło u niego do zatrzymania akcji serca w wyniku koszmarnego zderzenia z rywalem podczas meczu.

„Z głębokim smutkiem i nie mogąc uwierzyć, że to prawda, informujemy o tragicznej śmierci Jesúsa de Miguela Alamady we wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 8” - napisał we wtorkowy poranek klub z Teneryfy w mediach społecznościowych.

„Nie ma słów pocieszenia. Stoimy u boku jego zrozpaczonej rodziny, bliskich i całej społeczności CD Tenerife” - dodano w komunikacie.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek. Mecz drugiej ligi hiszpańskiej pomiędzy Tenerife i FC Andorra został przerwany po siedmiu minutach doliczonego czasu gry.

Jesus de Miguel upadł na murawę po szokującym zderzeniu z bramkarzem drużyny gości, Jesusem Owono, który wybiegł daleko poza pole karne, by wybić piłkę.

Bramkarz otrzymał czerwoną kartkę, a w zderzeniu poważnie ucierpiał piłkarz rywali.

Służby medyczne udzielały pomocy zawodnikowi Tenerife na boisku przez ponad pięć minut, zanim został on karetką przewieziony do szpitala. Z czasem jego stan się pogorszył. We wtorek poinformowano o śmierci Jesusa de Miguela.