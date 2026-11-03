Nie żyje Jesus de Miguel. Tragedia na meczu w Hiszpanii

„Z głębokim smutkiem i nie mogąc uwierzyć, że to prawda, informujemy o tragicznej śmierci Jesúsa de Miguela Alamady we wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 8” - napisał we wtorkowy poranek klub z Teneryfy w mediach społecznościowych.
„Nie ma słów pocieszenia. Stoimy u boku jego zrozpaczonej rodziny, bliskich i całej społeczności CD Tenerife” - dodano w komunikacie.
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek. Mecz drugiej ligi hiszpańskiej pomiędzy Tenerife i FC Andorra został przerwany po siedmiu minutach doliczonego czasu gry.
Jesus de Miguel upadł na murawę po szokującym zderzeniu z bramkarzem drużyny gości, Jesusem Owono, który wybiegł daleko poza pole karne, by wybić piłkę.
Bramkarz otrzymał czerwoną kartkę, a w zderzeniu poważnie ucierpiał piłkarz rywali.
Służby medyczne udzielały pomocy zawodnikowi Tenerife na boisku przez ponad pięć minut, zanim został on karetką przewieziony do szpitala. Z czasem jego stan się pogorszył. We wtorek poinformowano o śmierci Jesusa de Miguela.