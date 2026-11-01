Nie żyje Ciara Mageean. Świat sportu opłakuje irlandzką mistrzynię Europy

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Nie żyje Ciara Mageean, irlandzka mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów z 2024 roku. Lekkoatletka zmarła w niedzielę w wieku 34 lat po walce z chorobą nowotworową. Informację o jej śmierci przekazała federacja World Athletics i bliscy. „Ciara była osobą powszechnie lubianą i inspirującą, która wywarła wpływ na życie wielu ludzi” – napisali przedstawiciele federacji.

Ciara Mageean nie żyje

W niedzielę na profilu internetowym zawodniczki opublikowano poruszające oświadczenie.

„Dziś rano, o godzinie 6:30, Ciara przegrała walkę z nowotworem, otoczona przez swoich bliskich. Była ukochaną córką, siostrą, żoną, przyjaciółką i inspiracją dla wielu osób – będzie nam jej bardzo brakowało. Niech spoczywa w pokoju” – napisano.

Ciara Mageean mistrzynią Europy. Zapisała się w historii irlandzkiej lekkoatletyki

W 2024 roku Ciara Mageean podczas mistrzostw Europy w Rzymie zdobyła złoty medal w biegu na 1500 metrów. Tym samym przeszła do historii irlandzkiego sportu jako druga zawodniczka, po Sonii O’Sullivan, która wywalczyła indywidualny tytuł mistrzyni Europy.

Wcześniej lekkoatletka zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w 2022 roku oraz brązowy w 2016 roku. Na swoim koncie miała również brąz halowych mistrzostw Europy z 2019 roku.

Podczas mistrzostw świata w Budapeszcie w 2023 roku zajęła czwarte miejsce. Dwukrotnie reprezentowała Irlandię na igrzyskach olimpijskich – w Rio de Janeiro w 2016 roku i Tokio w 2021 roku.

Mageean miała wystartować także podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Plany pokrzyżowała jej jednak kontuzja. W ostatnim miesiącu życia wyszła za mąż.

Athletics Ireland żegna mistrzynię Europy

Po śmierci zawodniczki kondolencje rodzinie i bliskim przekazała m.in. federacja Athletics Ireland.

„Ciara była osobą powszechnie lubianą i inspirującą, która wywarła wpływ na życie wielu ludzi. Jej odwaga, ciepło i hart ducha pozostawią po sobie trwały ślad. Wszyscy w Athletics Ireland łączą się w myślach z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi Ciary, składając im szczere kondolencje w tym niezwykle trudnym czasie. Niech spoczywa w pokoju” – napisano w oświadczeniu.

Świat sportu żegna Ciarę Mageean. „Złamałaś serca całego narodu”

Jake Wightman, mistrz świata w biegu na 1500 metrów z 2022 roku, udostępnił w mediach społecznościowych wpis poświęcony zmarłej zawodniczce i napisał: „Z przykrością przyjąłem tę wiadomość. Była prawdziwą gwiazdą. Spoczywaj w pokoju, Ciara”.

Wzruszające pożegnanie zamieściła również Amber Barrett, piłkarka reprezentacji Irlandii. „Jestem zdruzgotana. Była uosobieniem elegancji i wdzięku. Boże, Ciara, złamałaś serca całego narodu. Niech Bóg ma Cię w swojej opiece. Jestem szczęśliwa, że mogłam mieć Cię w swoim życiu” – napisała.

Swoimi wspomnieniami podzieliła się także Katie McCabe, koleżanka Barrett z reprezentacji i kapitan irlandzkiej drużyny. „To niezwykle bolesna wiadomość o Ciarze. Przesyłam jej bliskim wyrazy miłości i modlitwy w tym trudnym czasie. Mieliśmy ogromne szczęście, że tak wspaniała sportsmenka z dumą reprezentowała nasz kraj. Niech spoczywa w pokoju” – napisała na platformie X.