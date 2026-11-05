Nie żyje były mistrz świata Formuły 1. Zmarł trzy dni po urodzinach

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Alan Jones nie żyje. Drugi Australijczyk i pierwszy kierowca Williamsa, który zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1, zmarł w czwartek, kilka dni po swoich 80. urodzinach.

Alan Jones poszedł w ślady rodaka, Jacka Brabhama, gdy w 1980 roku sięgnął po tytuł mistrza kierowców, stając się pierwszym z siedmiu mistrzów świata brytyjskiego zespołu.

Alan Jones zmarł po krótkiej chorobie

„Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego Alana, który odszedł 5 listopada po krótkiej chorobie” - napisała jego żona, Amanda Butler-Davis, w oświadczeniu przekazanym w jej imieniu przez Motorsport Australia.

„Będzie bardzo brakowało go tym, którzy byli mu najbliżsi, a także wielu fanom, których wsparcie zawsze ogromnie cenił” - dodała.

„Nie potrzebował prowadzenia za rękę”

Jako twardy i bezkompromisowy kierowca, Jones był archetypem zawodnika, jakiego szukał Frank Williams podczas budowy zespołu, który wygrał dziewięć tytułów mistrza konstruktorów w latach 80. i 90. - pisze Reuters.

On nigdy nie potrzebował mentalnego wsparcia, ponieważ był bardzo zdeterminowanym i upartym człowiekiem - mówił niegdyś o Jonesie Frank Williams, który zmarł w 2021 roku.

Nie potrzebował niańczenia ani prowadzenia za rękę i tak właśnie powinno być. Nie powinienem musieć pytać kierowcy, czy jest szczęśliwy albo czy potrzebuje zmienić bieliznę - opowiadał szef słynnego zespołu.

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Do Europy spełniać marzenia

Urodzony w Melbourne Alan Jones, syn kierowcy wyścigowego, wyjechał do Europy, by realizować swoje ambicje i zadebiutował w Formule 1 w bolidzie Hesketh podczas Grand Prix Hiszpanii w 1975 roku. Pierwsze z dwunastu swoich zwycięstw odniósł dla zespołu Shadow w Austrii w 1977 roku, lecz jego kariera pozostawała raczej niezauważona, zanim dołączył do Williamsa w 1978 roku.

Jones wygrał pięć wyścigów mistrzostw świata w sezonie 1980 i stawał na podium we wszystkich, poza jednym ukończonym przez siebie Grand Prix, zapewniając sobie tytuł tuż przed Brazylijczykiem Nelsonem Piquetem. Pozostaje ostatnim australijskim mistrzem Formuły 1 oraz ostatnim lokalnym zwycięzcą Grand Prix Australii. Wygrał na torze Calder Park Raceway w Melbourne w 1980 roku, gdy wyścig nie był częścią mistrzostw świata.

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Koniec kariery i powrót

Jones wystartował łącznie w 116 wyścigach Formuły 1, a swoje ostatnie zwycięstwo odniósł w Las Vegas w 1981 roku, po czym ogłosił zakończenie kariery wraz z końcem sezonu. Po odrzuceniu oferty od Ferrari i kilku epizodach na torze Jones wrócił do Formuły 1 wraz z nowym zespołem Haasa w 1985 roku i ścigał się, głównie bez sukcesów, w sezonie 1986, zanim zakończył karierę definitywnie.

Nadal startował w wyścigach samochodów turystycznych i długodystansowych, głównie w Australii, aż do początków nowego wieku, po raz ostatni rywalizując w V8 Supercars w 2002 roku.

Po zakończeniu kariery w Formule 1 Jones został komentatorem sportów motorowych w australijskiej telewizji, gdzie jego wiedza i bezpośredniość zdobyły uznanie wśród fanów.

„Alan poświęcił swoje życie motorsportowi, budując dziedzictwo, które będzie trwać poprzez niezliczonych ludzi, których spotkał na swojej drodze” - czytamy w oświadczeniu jego żony. „Dzięki swoim osiągnięciom, pasji i niepowtarzalnemu charakterowi - zarówno na torze, jak i poza nim - Alan pozostawił trwały ślad w sporcie, zarówno w kraju, jak i na całym świecie” - dodano.