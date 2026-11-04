Nie żyje 24-latka, ratował ją przechodzień. Tragedia podczas maratonu

RMF24

24-letnia biegaczka z Pensylwanii zmarła na trasie jubileuszowego 50. maratonu w Nowym Jorku. Rabdomioliza, czyli rozpad komórek mięśni szkieletowych prowadzący do zatrucia organizmu, był przyczyną jej śmierci - przekazał ojciec zmarłej.

Upadła kilka kilometrów przed metą

Rachel Apa biegła po raz pierwszy na tym dystansie. Upadła w Central Parku, kilka kilometrów przed metą. Jej start związany był z akcją charytatywną zbierania funduszów na rzecz walki z chorobą Parkinsona. Chciała w ten sposób uczcić pamięć dziadka zmarłego właśnie na tę chorobę w 2022 r.

Zdruzgotany ojciec młodej biegaczki stwierdził, że córka nigdy nie miała problemów z kondycją i cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. Grała w zespole uniwersyteckim hokeja na trawie i właśnie rozpoczęła studia magisterskie na uczelni Charleston Southern.

Po upadku Apy na trasie jeden z przechodniów zaczął prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, którą podjęły następnie służby medyczne, ale nie przyniosła ona skutku.

Triumfatorzy maratonu w Nowym Jorku

Prestiżowy maraton wygrali Szwed Andreas Almgren debiutujący w tej imprezie oraz Kenijka Cheila Chepkirui – po raz drugi w karierze (triumfowała w 2024 r.).

Szwed uzyskał czas 2:06.01, trzeci najlepszy wynik w historii maratonu w Nowym Jorku. Czas Almgrena jest trzecim najlepszym wynikiem w 50-letniej historii tego maratonu. Biegacz ze Skandynawii został pierwszym maratończykiem, który wygrał jako debiutant, od zwycięstwa Etiopczyka Gebre Gebremariama w 2010 roku.

Nie żyje Jesus de Miguel. Tragedia na meczu w Hiszpanii Wstrząsające doniesienia z Hiszpanii. Napastnik klubu CD Tenerife, Jesus de Miguel Alamada, zmarł we wtorek w wieku 30 lat. Dzień wcześniej doszło u niego do zatrzymania akcji serca w wyniku koszmarnego zderzenia z rywalem podczas meczu.

Była to 50. edycja maratonu, którego trasa prowadzi przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. W 1976 roku, podczas siódmej edycji biegu, na starcie stanęło nieco ponad 2000 zawodników, w tym zaledwie 88 kobiet. W niedzielę rywalizację ukończyło aż 61 146 spośród 61 529 biegaczy z 153 krajów, z czego niemal połowę (blisko 29 tysięcy) stanowiły kobiety.