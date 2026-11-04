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Nie żyje 24-latka, ratował ją przechodzień. Tragedia podczas maratonu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (07:59)

24-letnia biegaczka z Pensylwanii zmarła na trasie jubileuszowego 50. maratonu w Nowym Jorku. Rabdomioliza, czyli rozpad komórek mięśni szkieletowych prowadzący do zatrucia organizmu, był przyczyną jej śmierci - przekazał ojciec zmarłej.

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Nie żyje 24-latka, ratował ją przechodzień. Tragedia podczas maratonu
Wolontariusze podczas maratonu 2026 w Nowym Jorku, fot. KENA BETANCUR /AFP/East News

Upadła kilka kilometrów przed metą

Rachel Apa biegła po raz pierwszy na tym dystansie. Upadła w Central Parku, kilka kilometrów przed metą. Jej start związany był z akcją charytatywną zbierania funduszów na rzecz walki z chorobą Parkinsona. Chciała w ten sposób uczcić pamięć dziadka zmarłego właśnie na tę chorobę w 2022 r.

Zdruzgotany ojciec młodej biegaczki stwierdził, że córka nigdy nie miała problemów z kondycją i cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. Grała w zespole uniwersyteckim hokeja na trawie i właśnie rozpoczęła studia magisterskie na uczelni Charleston Southern.

Po upadku Apy na trasie jeden z przechodniów zaczął prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, którą podjęły następnie służby medyczne, ale nie przyniosła ona skutku.

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Triumfatorzy maratonu w Nowym Jorku

Prestiżowy maraton wygrali Szwed Andreas Almgren debiutujący w tej imprezie oraz Kenijka Cheila Chepkirui – po raz drugi w karierze (triumfowała w 2024 r.). 

Szwed uzyskał czas 2:06.01, trzeci najlepszy wynik w historii maratonu w Nowym Jorku. Czas Almgrena jest trzecim najlepszym wynikiem w 50-letniej historii tego maratonu. Biegacz ze Skandynawii został pierwszym maratończykiem, który wygrał jako debiutant, od zwycięstwa Etiopczyka Gebre Gebremariama w 2010 roku.

Była to 50. edycja maratonu, którego trasa prowadzi przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. W 1976 roku, podczas siódmej edycji biegu, na starcie stanęło nieco ponad 2000 zawodników, w tym zaledwie 88 kobiet. W niedzielę rywalizację ukończyło aż 61 146 spośród 61 529 biegaczy z 153 krajów, z czego niemal połowę (blisko 29 tysięcy) stanowiły kobiety. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: maraton

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