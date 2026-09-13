NBA: Reprezentant Polski podpisał kontrakt z New York Knicks

RMF24

Igor Milicić junior, reprezentant Polski, podpisał kontrakt z aktualnym mistrzem NBA – New York Knicks. Młody koszykarz staje przed szansą, by dołączyć do elitarnego grona Polaków, którzy wystąpili w najlepszej lidze świata.

To już drugie podejście 24-letniego zawodnika do gry w NBA. Przed rokiem plany gry w barwach Philadelphia 76ers pokrzyżował mu uraz kolana na obozie przygotowawczym do ligi letniej, który wykluczył także jego udział w sierpniowych ME koszykarzy w Katowicach i Rydze, a także uniemożliwił jesienią próbę wywalczenia miejsca w składzie Sixers. Klub rozwiązał z nim kontrakt, Milicić trafił do G League, do satelickiego zespołu „Szóstek” - Delaware Blue Coats. W jego barwach zagrał w 13 z 14 spotkań i notował średnio 6,8 pkt oraz 5,1 zbiórek. Minionego lata wystąpił w Lidze Letniej w barwach wicemistrza San Antonio Spurs, rozgrywając łącznie siedem spotkań.

Tym razem Milicic kontrakt typu exhibit-10, który otwiera przed nim drzwi do walki o miejsce w składzie podczas obozu przygotowawczego – ustaliła Interia. Jeśli Milicić przekona do siebie trenerów, może trafić do zespołu G-League Westchester Knicks, otrzymać kontrakt na występy w lidze z minimalnym wynagrodzeniem lub podpisać umowę typu two-way. Ta ostatnia opcja pozwala na grę zarówno w G-League, jak i w NBA.

Polak ma szansę zostać piątym rodakiem w historii, który wystąpi w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Wcześniej tej sztuki dokonali Cezary Trybański, Maciej Lampe, Marcin Gortat oraz Jeremy Sochan. Sochan z Knicks został mistrzem NBA, a przed nadchodzącym sezonem 2026/2027 podpisał kontrakt z Portland Trail Blazers.

Determinacja i marzenia

Dla Igora Milicicia juniora podpisanie kontraktu z New York Knicks to spełnienie marzeń i efekt wieloletniej pracy. Zawodnik nie ukrywa, że jego celem jest gra w NBA.

Chcę walczyć o NBA i zrobię wszystko, by tam być. Jakąkolwiek drogą to będzie, to wierzę, że dostanę się w tym roku. Planu B na razie nie mam, o żadnym zespole europejskim nie myślę. (...) Na razie nie wiem, do której z drużyn NBA trafię na obóz przygotowawczy, wszystko jest otwarte, ale wierzę w siebie, w pracę, którą wykonałem. Myślę, że jak przyjadę na kolejne zgrupowanie, to będę lepszy, niezależnie od tego, co się w międzyczasie wydarzy – mówił pod koniec sierpnia podczas okienka eliminacji mistrzostw świata.

Udane występy w reprezentacji

Ostatnie miesiące były dla Milicicia bardzo udane. Podczas eliminacji mistrzostw świata Biało-Czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106:86 i ulegli mistrzom świata Niemcom po dramatycznej dogrywce w Gdańsku. Milicić junior był jednym z wyróżniających się zawodników. W meczu z Izraelem zdobył 13 punktów, natomiast przeciwko Niemcom ustanowił swój rekord w kadrze, notując 18 punktów. 24-letni, mierzący 208 cm koszykarz rozegrał dotychczas w barwach narodowych 25 spotkań i zdobył 181 punktów.