Najpierw Rumunia, później Szwecja. Kadra Urbana zaczyna ostatnie zgrupowanie roku

RMF24

Przed reprezentacją Polski ostatnie dwa spotkania w roku. Drużyna Jana Urbana rozpoczyna dziś zgrupowanie przed spotkaniami z Rumunią i Szwecją w Lidze Narodów. Nie jest jasne, czy trener będzie mógł skorzystać z usług Jana Bednarka, który w meczu ligi portugalskiej doznał kontuzji.

Na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań w grupie B4 Polska zajmuje trzecie miejsce z czterema punktami. Prowadzi Szwecja - 10 pkt, przed Bośnią i Hercegowiną - 8. Rumunia pozostaje z zerowym dorobkiem.

„Biało-Czerwoni” zagrają 14 listopada z Rumunami w Bukareszcie, a trzy dni później podejmą Szwedów we Wrocławiu. W ogłoszonej w miniony piątek 25-osobowej kadrze narodowej jest trzech debiutantów - Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek i Łukasz Poręba.

Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek w stołecznym hotelu Double Tree by Hilton, ale tego dnia nie będzie jeszcze treningu ani aktywności medialnych.

Od wtorku do piątkowego poranka podopieczni Urbana będą ćwiczyć na boisku KS ZWAR w Warszawie. W godzinach popołudniowych w piątek wylecą do Bukaresztu.

W jakiej formie są kadrowicze?

Przed rozpoczęciem zgrupowania niektórzy piłkarze Jana Urbana zaliczyli dobre występy. Robert Lewandowski, kapitan kadry, wpisał się na listę strzelców wykorzystując dwa rzuty karne w meczu Chicago Fire z Columbus Crew, przegranym przez jego zespół 3:4. Żukowski trafił dla FC Magdeburg przeciwko FC St. Pauli (4:1), a Benedyczak - dla tureckiej Kasimpasy w spotkaniu z Gaziantepem (2:0).

Świderski, który także zwykle gra jako napastnik, ale na liście powołanych przez selekcjonera Jana Urbana znalazł się tym razem w gronie pomocników, pomógł Widzewowi Łódź ograć Pogoń Szczecin 3:0.

Na listę strzelców wpisał się też inny z graczy środka pola Reguła z Zagłębia Lubin, który dwukrotnie pokonał bramkarza Lecha Poznań (2:2).

W ofensywie dobrze spisał się też Bartosz Mazurek z FC Salzburg. Jego dwie asysty przyczyniły się do wyjazdowego zwycięstwa nad Sturmem Graz 4:3.

Jan Bednarek po ok. godziny gry na wyjeździe z Vitorią Guimaraes (2:1) został trafiony z niewielkiej odległości piłką w oko i upadł na murawę. Przez chwilę udzielano mu pomocy na boisku. Polak o własnych siłach je opuścił i już na nie nie powrócił.

Spośród bramkarzy czyste konta udało się zachować Sławomirowi Abramowiczowi z Jagiellonii Białystok (1:0 z GKS Katowice) oraz Bartłomiejowi Drągowskiemu z Widzewa Łódź (3:0 z Pogonią Szczecin). Z porażką musiał pogodzić się Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków (1:2 z Górnikiem Zabrze).

W ten weekend z kadrowiczów ani minuty nie rozegrali pauzujący za kartki Matty Cash (Aston Villa), a także rezerwowi Przemysław Frankowski (Rennes) oraz Wiktor Nowak (Slavia Praga).

Możliwe scenariusze

Na pierwsze miejsce w grupie, premiowane bezpośrednim awansem do dywizji A, Polacy nie mają już szans. Mogą jeszcze walczyć o drugą lokatę, oznaczającą grę w barażach o awans, choć zadanie będzie trudne.

Zgodnie z reformą UEFA drużyny z trzecich lokat w czterech grupach drugiej dywizji LN nie spadną szczebel niżej. Po prostu zakończą zmagania w obecnej edycji po listopadowych spotkaniach. Natomiast zespoły z czwartych miejsc rozegrają w marcu baraże o utrzymanie z rywalami z drugich pozycji w dywizji C.