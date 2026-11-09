Nagły koniec kariery. Już nie pojawi się na skoczni

RMF24

Słowenka Ema Klinec, pierwsza mistrzyni świata z tego kraju i była rekordzistka globu w skokach narciarskich, ogłosiła zakończenie kariery. Decyzję podjęła zaledwie miesiąc po tym, jak w Klingenthal zapewniła sobie triumf w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix.

28-letnia Słowenka poinformowała o zakończeniu kariery podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublanie. Krok ten jest następstwem trudnego poprzedniego sezonu - zawodniczka zmagała się z problemami zdrowotnymi, które ostatecznie uniemożliwiły jej start w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

Ema Klinec, która niedawno – po przygotowaniach do sezonu – zdobyła tytuł mistrzyni kraju, pozostawia po sobie imponujący dorobek. Jej największym osiągnięciem było indywidualne mistrzostwo świata w 2021 roku w Oberstdorfie. Podczas siedmiu występów w imprezie tej rangi zdobyła również medale w rywalizacji drużynowej (srebro) oraz mieszanej (srebro i brąz).

W Pucharze Świata odniosła dwa zwycięstwa i 31 razy stawała na podium, a sezon 2023 zakończyła na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej – w tym samym roku triumfowała też w prestiżowym turnieju Raw Air.

Dwukrotnie uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich: w Pekinie (2022) zajęła piąte miejsce na skoczni normalnej, a w Pjongczangu (2018) była czternasta.

Zapisała się również w historii jako pionierka kobiecych lotów narciarskich. W 2023 roku jako pierwsza skoczkini oficjalnie przekroczyła granicę 200 metrów, a następnie ustanowiła rekord świata, osiągając odległość 226 metrów podczas pierwszych w historii zawodów w lotach narciarskich kobiet w Vikersund. Wynik ten pozostaje czwartym najdłuższym skokiem w historii żeńskich skoków.

Po odejściu Klinec w słoweńskiej kadrze kobiet pozostały dwie zawodniczki ze światowej czołówki: Nika Prevc, triumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, oraz Nika Vodan, która wraz z drużyną zdobywała złote medale w konkursach mieszanych podczas dwóch ostatnich igrzysk olimpijskich, a w Pekinie 2022 wywalczyła również indywidualnie brąz.