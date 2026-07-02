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Hiszpania bezkonkurencyjna w 1/16 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Wyniekiem 3:0 poknonała Austrię. Już od początku drużyna Luisa de la Fuente narzuciła własne tempo gry i komletnie zdominowała przeciwników. Tym samym Hiszpanie zamelodwali się w 1/8 finału.

Hiszpanie groźni od początku

Hiszpania już od pierwszych minut spotkania narzuciła własne warunki gry, przejmując inicjatywę i skutecznie kontrolując przebieg wydarzeń na boisku. Już w początkowej fazie meczu Hiszpanie wykazywali się dużą aktywnością, często gościli pod polem karnym rywali i konsekwentnie budowali przewagę. Austriacy starali się odpowiadać kontratakami, jednak ich próby były skutecznie neutralizowane przez czujną defensywę Hiszpanii, w której wyróżniał się Cubarsi.

Przewaga Hiszpanów przyniosła efekty w 38. minucie, kiedy Mikel Oyarzabal wykorzystał dokładne podanie w okolice 10. metra i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał bramkarza Austrii. Chwilę później groźne sytuacje stwarzali także Yamal oraz Baena, jednak świetnie dysponowany tego dnia Schlager ratował swój zespół przed utratą kolejnych bramek. Austriacy mieli trudności z wyprowadzeniem składnych akcji ofensywnych, a ich pojedyncze próby, jak strzał Alaby z dystansu, nie sprawiały większych problemów hiszpańskiemu golkiperowi.

Końcówka pierwszej połowy to dalsza dominacja Hiszpanii, która mogła podwyższyć prowadzenie. Baena trafił w poprzeczkę po precyzyjnym uderzeniu z rzutu wolnego, a Yamal ponownie zmusił Schlagera do interwencji. Do przerwy Hiszpanie prowadzili 1:0, a ich przewaga zarówno w posiadaniu piłki, jak i liczbie stworzonych sytuacji nie pozostawiała wątpliwości, kto dyktuje tempo tego spotkania.

Jeszcze większa dominacja w drugiej połowie

Hiszpańska drużyna nie pozwoliła Austriakom na rozwinięcie skrzydeł. Już w 50. minucie Mikel Oyarzabal próbował zaskoczyć bramkarza rywali strzałem zza pola karnego, jednak piłka nie sprawiła większych problemów golkiperowi. Chwilę później Rodri oddał groźny strzał z dystansu, ale został on zablokowany przez obrońców Austrii. Hiszpanie konsekwentnie kontrolowali przebieg gry, a Austria miała trudności z wyprowadzeniem składnych akcji ofensywnych, mimo przeprowadzonych zmian personalnych.

W 66. minucie Pedro Porro podwyższył prowadzenie Hiszpanii na 2:0, skutecznie wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Baeny i głową umieszczając piłkę w siatce. Austriacy próbowali odpowiedzieć, jednak ich ataki były rozbijane przez dobrze zorganizowaną defensywę rywali. Najbliżej zdobycia bramki dla Austrii był Kalajdzić, który uderzał głową, lecz piłka poszybowała nad poprzeczką. Hiszpanie nie zwalniali tempa, utrzymując się przy piłce i dyktując warunki na boisku.

Końcówka spotkania należała zdecydowanie do Hiszpanów. W 89. minucie Mikel Oyarzabal ustalił wynik meczu na 3:0, wykańczając z pierwszej piłki świetne dogranie Cucurelli z lewej strony. Austria nie była w stanie zagrozić bramce Simona, a ostatnie minuty upłynęły pod znakiem pełnej kontroli Hiszpanów.

W 1/8 finału Hiszpania zmierzy się z wygranym meczu Portugalia - Chorwacja.