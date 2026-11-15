MŚ w amp futbolu. Dwie wygrane Polaków, w tym walkower

RMF24

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Reprezentacja Polski w amp futbolu od zwycięstwa rozpoczęła udział w mistrzostwach świata w meksykańskim San Juan de los Lagos. Biało-Czerwoni wygrali pierwszy mecz z Kostaryką 2:1.

Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Kamil Grygiel i Łukasz Mazurowski.

Polacy przystępują do mundialu z dużymi ambicjami. W 2025 roku wygrali Ligę Narodów, pokonując m.in. aktualnego mistrza świata Turcję (4:2). Mają na koncie trzy brązowe medale mistrzostw Europy (2017, 2021, 2024).

Ich największym dotychczasowym sukcesem w mistrzostwach świata jest czwarte miejsce.

Biało-czerwoni w niedzielę mieli mierzyć się z Iranem, ale wygrają to spotkanie walkowerem, gdyż reprezentacja tego kraju nie dotarła na turniej w Meksyku. W poniedziałek drużyna trenera Mariusza Miecznikowskiego zagra z Anglią.

Turniej w Meksyku potrwa od 13 do 22 listopada. Uczestniczą w nim 24 drużyny.