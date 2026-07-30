„Mój czas dobiegł końca”. Ważna deklaracja Neymara

RMF24

Brazylijski napastnik Neymar nie będzie już grał w kadrze swojego kraju. "Mój czas w reprezentacji dobiegł końca" - powiedział dziennikarzom gwiazdor.

34-letni Neymar po meczu 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1:2, sugerował, że „nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata”. Teraz wyjaśnił, że miał na myśli zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Mój czas w reprezentacji dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy, oddałem krew, moje życie i zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak już nie chcę w niej więcej występować – powiedział brazylijskim dziennikarzom Neymar.

Neymar zdobył w kadrze rekordową liczbę bramek – aż 80. W ekipie „Canarinhos” wystąpił 130 razy.

Wydawany w Rio de Janeiro dziennik „O Dia” odnotował, że Neymar przyzwyczaił kibiców do częstego zdobywania goli „od początku do końca gry w reprezentacji”.

„Już w swoim debiucie w 2010 r. rozgrywanym przeciwko reprezentacji USA Neymar strzelił gola. W ostatnim, przeciwko Norwegii, również popisał się bramką z rzutu karnego” – przypomniała brazylijska gazeta.

Neymar (fot. GUILHERME DIONIZIO) / PAP/EPA

W 2013 r. Neymar zasilił Barcelonę, przechodząc do katalońskiego klubu z rodzimego Santos FC. Później bronił jeszcze barw Paris Saint-Germain oraz Al-Hilal. Od 2025 r. Brazylijczyk ponownie jest zawodnikiem Santosu.