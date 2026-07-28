Mistrz Europy na ratunek. Mancini znów poprowadzi „Azzurri”

Drugie podejście do kadry
61-letni były reprezentacyjny napastnik i zawodnik takich klubów jak Sampdoria Genua i Lazio Rzym po raz drugi przejmie stery kadry narodowej. Poprzednio był selekcjonerem w latach 2018-2023. Z nim w roli szkoleniowca „Azzurri” zdobyli w 2021 roku mistrzostwo Europy i był to ich ostatni wielki sukces. Rok później nie zdołali się zakwalifikować do mundialu w Katarze i Mancini odszedł.
Później przez rok prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej, a ostatnio szkolił piłkarzy Al-Sadd, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. W połowie czerwca opuścił ten klub.
Wcześniej Mancini trzykrotnie doprowadził do prymatu w Serie A Inter Mediolan, a raz zdobył mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Pracował też w Fiorentinie, Lazio, Galatasaray Stambuł i Zenicie Sankt Petersburg.
Trudna sytuacja włoskiej kadry
Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. Pod jego wodzą drużyna nie zdołała awansować na tegoroczne mistrzostwa świata, przegrywając w barażach z Bośnią i Hercegowiną po serii rzutów karnych. To już trzeci z rzędu mundial, na którym zabraknie czterokrotnych mistrzów świata.