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Mistrz Europy na ratunek. Mancini znów poprowadzi „Azzurri”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (13:52)

Roberto Mancini ponownie obejmie stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Włoch – podała włoska agencja prasowa Ansa, powołując się na źródła w federacji (FIGC). Taką wiadomość miał przekazać na spotkaniu władz związku jego prezes Giovanni Malago.

Mistrz Europy na ratunek. Mancini znów poprowadzi „Azzurri”
Roberto Mancini trenerem reprezentacji Włoch (autor zdjęcia: sbonsi) /Shutterstock

Drugie podejście do kadry

61-letni były reprezentacyjny napastnik i zawodnik takich klubów jak Sampdoria Genua i Lazio Rzym po raz drugi przejmie stery kadry narodowej. Poprzednio był selekcjonerem w latach 2018-2023. Z nim w roli szkoleniowca „Azzurri” zdobyli w 2021 roku mistrzostwo Europy i był to ich ostatni wielki sukces. Rok później nie zdołali się zakwalifikować do mundialu w Katarze i Mancini odszedł.

Później przez rok prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej, a ostatnio szkolił piłkarzy Al-Sadd, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. W połowie czerwca opuścił ten klub.

Wcześniej Mancini trzykrotnie doprowadził do prymatu w Serie A Inter Mediolan, a raz zdobył mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Pracował też w Fiorentinie, Lazio, Galatasaray Stambuł i Zenicie Sankt Petersburg.

Trudna sytuacja włoskiej kadry

Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. Pod jego wodzą drużyna nie zdołała awansować na tegoroczne mistrzostwa świata, przegrywając w barażach z Bośnią i Hercegowiną po serii rzutów karnych. To już trzeci z rzędu mundial, na którym zabraknie czterokrotnych mistrzów świata.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Roberto Mancini

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