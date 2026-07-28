Mistrz Europy na ratunek. Mancini znów poprowadzi „Azzurri”

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Roberto Mancini ponownie obejmie stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Włoch – podała włoska agencja prasowa Ansa, powołując się na źródła w federacji (FIGC). Taką wiadomość miał przekazać na spotkaniu władz związku jego prezes Giovanni Malago.

Drugie podejście do kadry

61-letni były reprezentacyjny napastnik i zawodnik takich klubów jak Sampdoria Genua i Lazio Rzym po raz drugi przejmie stery kadry narodowej. Poprzednio był selekcjonerem w latach 2018-2023. Z nim w roli szkoleniowca „Azzurri” zdobyli w 2021 roku mistrzostwo Europy i był to ich ostatni wielki sukces. Rok później nie zdołali się zakwalifikować do mundialu w Katarze i Mancini odszedł.

Później przez rok prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej, a ostatnio szkolił piłkarzy Al-Sadd, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. W połowie czerwca opuścił ten klub.

Wcześniej Mancini trzykrotnie doprowadził do prymatu w Serie A Inter Mediolan, a raz zdobył mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Pracował też w Fiorentinie, Lazio, Galatasaray Stambuł i Zenicie Sankt Petersburg.

Oficjalnie: Juergen Klopp trenerem reprezentacji Niemiec. „Jest ważna misja do wykonania” Jurgen Klopp został trenerem reprezentacji Niemiec. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydała niemiecka federacja piłkarska. Utytułowany szkoleniowiec przejmuje kadrę po latach marazmu niemieckiej kadry.

Trudna sytuacja włoskiej kadry

Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. Pod jego wodzą drużyna nie zdołała awansować na tegoroczne mistrzostwa świata, przegrywając w barażach z Bośnią i Hercegowiną po serii rzutów karnych. To już trzeci z rzędu mundial, na którym zabraknie czterokrotnych mistrzów świata.