Michał Pasiut srebrnym medalistą MŚ w kajakarstwie górskim!

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Michał Pasiut srebrnym medalistą mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. Najlepszy był Czech Jakub Krejci, a brąz wywalczył Włoch Giovanni de Gennaro. Dziewiąte miejsce zajął kolejny z Polaków - Michał Popiela.

Srebrny medal wywalczony przez polskiego kajakarza na mistrzostwach świata w Oklahoma City to największy sukces w karierze 35-latka. W finale Pasiut osiągnął czas 84,34 s i od Krejciego był gorszy o 0,69 s. Czech również zanotował najlepszy rezultat w karierze. W ubiegłrocznych MŚ w australijskim Penrith był drugi.

De Gennaro stracił do zwycięzcy 1,62, a Popiela 6,04. W półfinale najlepszy był Brytyjczyk Joseph Clark, ale w finale miał aż 52 karne sekundy i uplasował się na 11. miejscu. Wcześniej w czwartek o medale w K1 walczyły kobiety. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska zajęła 10. miejsce.

Wicemistrzyni olimpijska z Paryża pierwszą część trasy pokonała bardzo szybko, a kluczowy okazał się trzeci z czterech sektorów, na którym była wyraźnie najsłabsza. Australijka Jessica Fox zwyciężyła czasem 92,06 s. Druga Amerykanka Evy Leibfarth straciła do niej 1,31, trzecia Brytyjka Kimberley Woods była gorsza o 2,85, a Zwolińska o 5,88.

Polka będzie jeszcze broniła tytułu w konkurencji C1. Półfinał i finał zaplanowano na piątek. Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.