Michael Carrick zwolniony. Jest komunikat Manchesteru United

Na razie nie wiadomo, kto może zostać następcą Carricka. Ta informacja ma zostać ogłoszona „tak szybko, jak to możliwe”.
W komunikacie Manchesteru United możemy przeczytać, że Michael Carrick zawsze pozostanie częścią historii słynnego klubu.
Podobnie jak w czasach, gdy był piłkarzem, przez cały okres swojego powrotu do klubu wykazywał się najwyższym poziomem zaangażowania i profesjonalizmu. Jego cechy przywódcze i osiągnięcia z zeszłego sezonu na zawsze pozostaną w naszej pamięci - podkreślono.
Carrick został trenerem Manchesteru United w styczniu 2026 r. To on doprowadził klub do trzeciego miejsca w Premier League.
W czasie swojej piłkarskiej kariery Carrick przez ponad dekadę był zawodnikiem Manchesteru United. Miał też na swoim koncie ponad 30 występów w reprezentacji Anglii.