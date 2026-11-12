Michael Carrick zwolniony. Jest komunikat Manchesteru United

RMF24

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Michael Carrick nie jest już trenerem piłkarzy Manchesteru United. „Po rozczarowującym początku sezonu klub doszedł do niezwykle trudnego wniosku, że aby zrealizować nasze ambicje, konieczna jest zmiana” - wyjaśniono w komunikacie.

Na razie nie wiadomo, kto może zostać następcą Carricka. Ta informacja ma zostać ogłoszona „tak szybko, jak to możliwe”.

W komunikacie Manchesteru United możemy przeczytać, że Michael Carrick zawsze pozostanie częścią historii słynnego klubu.

Podobnie jak w czasach, gdy był piłkarzem, przez cały okres swojego powrotu do klubu wykazywał się najwyższym poziomem zaangażowania i profesjonalizmu. Jego cechy przywódcze i osiągnięcia z zeszłego sezonu na zawsze pozostaną w naszej pamięci - podkreślono.



Carrick został trenerem Manchesteru United w styczniu 2026 r. To on doprowadził klub do trzeciego miejsca w Premier League.

W czasie swojej piłkarskiej kariery Carrick przez ponad dekadę był zawodnikiem Manchesteru United. Miał też na swoim koncie ponad 30 występów w reprezentacji Anglii.