Miał dwie piłki setowe. Hurkacz starł się z Musettim w Paryżu

Spotkanie trwało godzinę i 45 minut.
Poniedziałkowy pojedynek zapowiadał się na wyrównany, bowiem tenisiści plasują się na podobnych pozycjach w światowym rankingu - Hurkacz jest 29., a Musetti - 24. W bezpośredniej rywalizacji przed tym spotkaniem Włoch prowadził 3-2.
Mecz rzeczywiście okazał się niezwykle równy i zacięty, w obu setach żaden z zawodników nie był w stanie przełamać drugiego, obaj dość pewnie utrzymywali podanie, nie pozwalając rywalowi na ugranie zbyt wielu punktów. W obu partiach zwycięzcę wyłonił tie-break, za każdym razem lepiej rozgrywał go 24-letni Włoch, chociaż pięć lat starszy Polak miał dwie piłki setowe.
Wrocławianin przegrał mecz przede wszystkim liczbą błędów - popełnił ich 26, w porównaniu do 13 rywala.
W drugiej rundzie Musetti zagra z nowym liderem światowego rankingu, Niemcem Alexandrem Zverevem.
W Paryżu wystąpi także Jan Zieliński, który w deblu w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem zmierzy się w poniedziałek z Argentyńczykami Francisco Cerundolo i Tomasem Martinem Etcheverrym.