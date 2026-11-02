Miał dwie piłki setowe. Hurkacz starł się z Musettim w Paryżu

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Hubert Hurkacz szybko pożegnał się z turniejem ATP 1000 w Paryżu. Polak przegrał w pierwszej rundzie z Włochem Lorenzo Musettim 6:7 (3-7), 6:7 (10-12).

Spotkanie trwało godzinę i 45 minut.

Poniedziałkowy pojedynek zapowiadał się na wyrównany, bowiem tenisiści plasują się na podobnych pozycjach w światowym rankingu - Hurkacz jest 29., a Musetti - 24. W bezpośredniej rywalizacji przed tym spotkaniem Włoch prowadził 3-2.

Iga Świątek i Maja Chwalińska niżej. Jest nowy ranking WTA Iga Świątek i Maja Chwalińska nieznacznie spadły w najnowszym rankingu WTA tenisistek. Na prowadzeniu wciąż pozostaje reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.

Mecz rzeczywiście okazał się niezwykle równy i zacięty, w obu setach żaden z zawodników nie był w stanie przełamać drugiego, obaj dość pewnie utrzymywali podanie, nie pozwalając rywalowi na ugranie zbyt wielu punktów. W obu partiach zwycięzcę wyłonił tie-break, za każdym razem lepiej rozgrywał go 24-letni Włoch, chociaż pięć lat starszy Polak miał dwie piłki setowe.

Wrocławianin przegrał mecz przede wszystkim liczbą błędów - popełnił ich 26, w porównaniu do 13 rywala.

W drugiej rundzie Musetti zagra z nowym liderem światowego rankingu, Niemcem Alexandrem Zverevem.

W Paryżu wystąpi także Jan Zieliński, który w deblu w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem zmierzy się w poniedziałek z Argentyńczykami Francisco Cerundolo i Tomasem Martinem Etcheverrym.