Miał być wielką gwiazdą. Najdroższy piłkarz Ekstraklasy idzie na wypożyczenie

RMF24

Najdroższy piłkarz Ekstraklasy na razie żegna się z polską ligą. Reprezentant Ghany Osman Bukari został wypożyczony z Widzewa do Crvenej Zvezdy Belgrad z opcją wykupu.

27-letni skrzydłowy, który na mundialu 2022 w Katarze strzelił gola w meczu z Portugalią, trafił do Widzewa w grudniu 2025 roku z amerykańskiego Austin FC. Według mediów kosztował ok. 5,5 mln euro, co jest absolutnym rekordem w historii polskiej ligi.

W Łodzi wiązano z nim duże nadzieje, ale Bukari w rundzie rewanżowej rozegrał tylko osiem meczów, nie zdobył żadnej bramki.

W przeszłości znakomicie sobie radził w barwach Crvenej Zvezdy, grał także w AS Trencin, KAA Gent i FC Nantes. Teraz wraca do klubu z Belgradu.

„W najbliższym sezonie piłkarz będzie miał okazję odbudować formę w miejscu, gdzie radził sobie świetnie - aktualnym mistrzu Serbii, który walczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Umowa wypożyczenia zawiera opcję wykupu” - napisano na stronie Widzewa.

Bukari ma na koncie 18 występów i trzy gole w reprezentacji Ghany.