Media: Pep Guardiola odpowiedział na ofertę poprowadzenia kadry Włoch

RMF24

Agencja Ansa poinformowała, że Pep Guardiola nie obejmie stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch. Hiszpański trener miał odrzucić propozycję Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC), mimo że uznał ją za bardzo interesującą.

Według doniesień Guardiola przekazał dyrektorowi technicznemu federacji, Paolo Maldiniemu, że po dekadzie pełnej sukcesów w Manchesterze City chce na jakiś czas odpocząć od futbolu i poświęcić więcej uwagi rodzinie.

Wcześniej prezes FIGC Giovanni Malagò potwierdził, że znany szkoleniowiec rzeczywiście otrzymał ofertę prowadzenia włoskiej kadry.

Guardiola zakończył niedawno swoją 10-letnią pracę w Manchesterze City. W tym okresie zdobył z klubem wiele trofeów, między innymi sześć tytułów mistrza Anglii, pięć Pucharów Ligi, trzy Puchary Anglii, trzy Superpuchary Anglii, a także wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwa świata. Wcześniej odnosił sukcesy również jako trener Barcelony oraz Bayernu Monachium.

Paolo Maldini przyznał natomiast, że włoska federacja rozważała także kandydaturę Carlo Ancelottiego, obecnego selekcjonera Brazylii. Zaznaczył jednak, że wybór nowego trenera nie będzie podejmowany pochopnie. Jego zdaniem najważniejsze jest znalezienie odpowiedniej osoby, która spełni potrzeby reprezentacji.

Włosi poszukują nowego selekcjonera po odejściu Gennaro Gattuso, który rozstał się z kadrą po przegranym meczu barażowym z Bośnią i Hercegowiną. Porażka oznaczała, że reprezentacja Włoch po raz trzeci z rzędu nie zagra w mistrzostwach świata — wcześniej zabrakło jej na mundialach w Rosji w 2018 roku oraz w Katarze w 2022 roku.