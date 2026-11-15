Mecz Rumunia-Polska: Starcie polskich kibiców z policją, ponad 100 osób zatrzymanych

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Do incydentów doszło po meczu Rumunia–Polska w Bukareszcie. Polscy kibice starli się z rumuńskimi służbami, użyto gazu, a jeden z Polaków trafił do szpitala. Po zamieszkach zatrzymano 105 osób, w tym 100 Polaków - poinformowała w niedzielę Główna Komenda Żandarmerii Miasta Bukareszt.

Reprezentacja Polski przegrała z Rumunią 1:2 w przedostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Narodów. Po zakończeniu meczu w Bukareszcie doszło do starć polskich kibiców z rumuńskimi służbami.

Problemy rozpoczęły się jeszcze przed końcowym gwizdkiem. Polacy zostali bowiem poinformowani przez organizatorów, że po zakończeniu spotkania będą musieli pozostać w sektorze gości przez 35 minut ze względów bezpieczeństwa.

Sytuacja zaczęła eskalować - w geście niezadowolenia niektórzy kibice użyli gaśnicy i rzucali metalowymi barierkami w kierunku oddziałów żandarmów.

Sytuacja zaogniła się również poza stadionem. Nagrania publikowane po spotkaniu pokazują konfrontacje kibiców z funkcjonariuszami. W kierunku rumuńskich służb poleciały barierki, doszło do przepychanek i rękoczynów.

W okolicach Areny Narodowej zgromadzono znaczne siły policji i żandarmerii. Funkcjonariusze byli wyposażeni w kaski, tarcze i pałki.

Mecz Rumunia-Polska. 105 osób zatrzymanych

Skala interwencji była tak duża, że na rumuńskie posterunki przewieziono 105 osób, w tym 100 obywateli polskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli wobec 74 osób wszczęto postępowanie w sprawie stawiania gwałtownego oporu funkcjonariuszom organów ścigania, a wobec kolejnej osoby toczy się postępowanie w sprawie nielegalnego posiadania i używania artykułów pirotechnicznych.

W przypadku 25 osób nie podjęto żadnych środków prawnych. Dodano, że władze kontynuują kontrole w celu ustalenia dokładnego zakresu odpowiedzialności i zastosowania środków przewidzianych przez prawo.

Chuligani i kibice w jednym tłumie? Rumuńskie media opisują interwencję

Do wydarzeń przed stadionem odniosły się również rumuńskie media. Serwis GOLAZO.ro opisywał nerwową atmosferę i działania służb. Według relacji ubrani na czarno chuligani atakowali policjantów i żandarmów, po czym uciekali.

Funkcjonariusze ruszali w pościg za agresorami, ale nie zawsze udawało im się właściwie rozpoznać osoby odpowiedzialne za ataki. W efekcie interwencje miały obejmować również osoby, których udział w zamieszkach nie był oczywisty.

Polska może spaść do dywizji C

Spotkanie w Bukareszcie zakończyło się dla Biało-Czerwonych porażką 1:2.

Ostatni mecz fazy grupowej Polacy rozegrają we wtorek we Wrocławiu, gdzie zmierzą się ze Szwecją. Każdy wynik inny niż zwycięstwo może sprawić, że reprezentacja Polski spadnie do dywizji C.