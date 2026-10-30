Mbappe był o włos od Złotej Piłki. Oto szczegóły głosowania

W głosowaniu uczestniczyło 100 jurorów. Aż 40 z nich wskazało angielskiego napastnika Bayernu Monachium na pierwszym miejscu.
Kane zgromadził łącznie 1055 punktów. Drugi Kylian Mbappe z Realu Madryt otrzymał 1027 punktów. Na trzeciej pozycji uplasował się Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony, który uzyskał 881 punktów.
Różnica między dwoma najlepszymi zawodnikami wyniosła tylko 28 punktów. Dla porównania, w poprzedniej edycji plebiscytu triumfujący Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain zdobył 1380 punktów i wyprzedził Yamala o 321.
Harry Kane odebrał Złotą Piłkę tuż po północy z poniedziałku na wtorek podczas gali w Londynie.
W plebiscycie kobiet drugie miejsce zajęła reprezentantka Polski Ewa Pajor. Nagrodę dla najlepszej piłkarki otrzymała Hiszpanka Alexia Putellas.