Mbappe był o włos od Złotej Piłki. Oto szczegóły głosowania

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Harry Kane zdobył Złotą Piłkę za sezon 2025/26, wyprzedzając Kyliana Mbappe różnicą zaledwie 28 punktów. Szczegółowy ranking plebiscytu opublikował w piątek magazyn „France Football”.

Kylian Mbappe o włos od Złotej Piłki

Kylian Mbappe o włos od Złotej Piłki / Shutterstock

W głosowaniu uczestniczyło 100 jurorów. Aż 40 z nich wskazało angielskiego napastnika Bayernu Monachium na pierwszym miejscu.

Kane zgromadził łącznie 1055 punktów. Drugi Kylian Mbappe z Realu Madryt otrzymał 1027 punktów. Na trzeciej pozycji uplasował się Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony, który uzyskał 881 punktów.

Różnica między dwoma najlepszymi zawodnikami wyniosła tylko 28 punktów. Dla porównania, w poprzedniej edycji plebiscytu triumfujący Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain zdobył 1380 punktów i wyprzedził Yamala o 321.

Harry Kane odebrał Złotą Piłkę tuż po północy z poniedziałku na wtorek podczas gali w Londynie.

W plebiscycie kobiet drugie miejsce zajęła reprezentantka Polski Ewa Pajor. Nagrodę dla najlepszej piłkarki otrzymała Hiszpanka Alexia Putellas.