Manchester United podał nazwisko nowego trenera

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Manchester United poinformował o zmianie na ławce trenerskiej. Po fatalnym początku sezonu klub sięgnął po doświadczonego szkoleniowca Mauricio Pochettino. Argentyńczyk ma uratować sezon dla „Czerwonych Diabłów”.

Manchester United oficjalnie potwierdził zatrudnienie Mauricio Pochettino na stanowisku pierwszego trenera. Argentyńczyk zastąpił Michaela Carricka, który został zwolniony po serii rozczarowujących wyników. To najgorszy start sezonu „Czerwonych Diabłów” od czterdziestu lat – po dziesięciu kolejkach zespół ma na koncie zaledwie jedno zwycięstwo, pięć remisów i cztery porażki.

Osiem zwycięstw w 37 meczach. W sobotę Polska znów zagra z Rumunią Już w sobotni wieczór, punktualnie o 20:45, piłkarska reprezentacja Polski zagra w Bukareszcie z Rumunią o cenne punkty w Lidze Narodów. Przeciwnik znany i nieprzewidywalny – na kogo, jak na kogo, ale na Rumunię Polacy mogli trafiać w piłkarskich…

Powrót Pochettino na Wyspy

54-letni szkoleniowiec wraca do klubowej piłki po dwóch latach pracy z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, którą poprowadził do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata. Choć kontrakt z amerykańską federacją miał obowiązywać aż do 2030 roku, Manchester United osiągnął porozumienie w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy.

Pochettino dołączy do zespołu po zakończeniu listopadowych meczów USA w Lidze Narodów CONCACAF.

Kontrakt i oczekiwania

Nowy trener podpisał z Manchesterem United dwuipółletni kontrakt. Przed nim stoi niełatwe zadanie – odbudowa zespołu, który w ostatnich tygodniach zawodził swoich kibiców. Szczególnie bolesna była niedawna porażka na Old Trafford z Bournemouth 0:3, która dobitnie pokazała skalę problemów drużyny.

Mauricio Pochettino to postać doskonale znana na Wyspach Brytyjskich. W przeszłości prowadził już Southampton, Tottenham Hotspur oraz Chelsea Londyn. Największe sukcesy święcił z Tottenhamem, z którym w 2019 roku dotarł do finału Ligi Mistrzów. Teraz przed nim nowe wyzwanie – przywrócenie blasku legendarnemu Manchesterowi United.