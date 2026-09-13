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Manchester City grał w dziesiątkę, ale i tak uciszył Old Trafford. Haaland bohaterem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (20:42)

W piłkarskich derbach Manchesteru, szlagierze 4. kolejki angielskiej ekstraklasy, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1:0. Zwycięską bramkę zdobył w 60. minucie Norweg Erling Haaland.

Manchester City grał w dziesiątkę, ale i tak uciszył Old Trafford. Haaland bohaterem
Erling Haaland dał zwycięstwo w derbach Manchesterowi City. Fot. ADAM VAUGHAN /PAP/EPA

„Czerwonym Diabłom” nie pomogło nawet to, że od 23. minuty grały z przewagą liczebną po tym, jak czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie otrzymał Phil Foden.

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Gospodarze mieli swoje szanse, najlepsze - Marcus Rashford i Kobbie Mainoo, po których strzałach piłka trafiła w słupek. W piątej minucie doliczonego czasu gry mógł jeszcze wyrównać Kameruńczyk Bryan Mbeumo, ale wspaniałą interwencją popisał się włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma.

Piłkarze City odnieśli czwarte zwycięstwo w czwartym meczu sezonu Premier League, jednak w tabeli spadli na drugie miejsce. Wyprzedził ich lepszym bilansem bramek broniący tytułu mistrzowskiego Arsenal Londyn, który w sobotę wygrał na wyjeździe z Sunderlandem 2:0.

Arsenal i Manchester City mają cztery punkty przewagi nad trzecim w tabeli Hull City. Beniaminek zremisował w sobotę w Londynie z Chelsea 2:2 i wciąż jest niepokonany. 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Manchester United Manchester City
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