Manchester City grał w dziesiątkę, ale i tak uciszył Old Trafford. Haaland bohaterem

RMF24

W piłkarskich derbach Manchesteru, szlagierze 4. kolejki angielskiej ekstraklasy, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1:0. Zwycięską bramkę zdobył w 60. minucie Norweg Erling Haaland.

„Czerwonym Diabłom” nie pomogło nawet to, że od 23. minuty grały z przewagą liczebną po tym, jak czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie otrzymał Phil Foden.

Gospodarze mieli swoje szanse, najlepsze - Marcus Rashford i Kobbie Mainoo, po których strzałach piłka trafiła w słupek. W piątej minucie doliczonego czasu gry mógł jeszcze wyrównać Kameruńczyk Bryan Mbeumo, ale wspaniałą interwencją popisał się włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma.

Piłkarze City odnieśli czwarte zwycięstwo w czwartym meczu sezonu Premier League, jednak w tabeli spadli na drugie miejsce. Wyprzedził ich lepszym bilansem bramek broniący tytułu mistrzowskiego Arsenal Londyn, który w sobotę wygrał na wyjeździe z Sunderlandem 2:0.

Arsenal i Manchester City mają cztery punkty przewagi nad trzecim w tabeli Hull City. Beniaminek zremisował w sobotę w Londynie z Chelsea 2:2 i wciąż jest niepokonany.