Mamy złoto! Polska wygrywa z USA w finale Ligi Narodów

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Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) w finale Ligi Narodów siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo.

Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach.

Polska w ćwierćfinale turnieju finałowego wygrała z Ukrainą 3:1, a półfinale pokonała Słowenię 3:0.

Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) turnieju.

Niesamowity dorobek podopiecznych Grbicia

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają w dorobku już w sumie trzy złote (2023, 2025, 2026), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024) tych rozgrywek. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca wywalczyli w międzynarodowych rozgrywkach dziewiąty medal z rzędu, w tym w sumie odnotowali czwarty triumf.

Biało-czerwoni, wygrywając LN drugi rok z rzędu, powtórzyli tym samym wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach (2018-19).

Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3:1.

Polska z dużą przewagą na czele światowego rankingu

Polscy siatkarze, wygrywając z USA 3:2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo, aż do 51,72 punktów powiększyli przewagę nad drugimi Włochami i utrzymali pozycję lidera światowego rankingu.

Po zakończeniu rozgrywek Ligi Narodów reprezentacja Polski w rankingu będzie prowadzić z dorobkiem 407,56 punktów. Drudzy Włosi tracą 51,72 pkt, a trzeci Rosjanie - 55,46 pkt.

Pokonując Amerykanów biało-czerwoni powtórzyli sukces z 2023 roku, gdy w finale w Gdańsku wygrali z tym zespołem 3:1, oraz z poprzedniej edycji, gdy w Ningbo pokonali Włochów 3:0. Z kolei w 2012 zwyciężyli w Lidze Światowej, rozgrywanej do 2017 roku poprzedniczki Ligi Narodów, wygrywając w Sofii finał 3:0 również z Amerykanami.