Mamy srebro. Swoboda druga w biegu na 100 metrów

RMF24

Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham.

Wygrała Brytyjka Amy Hunt, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Nkansa. Kryscina Cimanouska odpadła w półfinale.

Hunt triumfowała wynikiem 11,00. Druga Swoboda straciła do zwyciężczyni 0,02 sekundy, a trzecia Nkansa poprawiła rekord życiowy na 11,06. Tuż za podium uplasowała się Szwajcarka Geraldine di Tizio-Frey - 11,07. W finale startowało osiem sprinterek.

Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 m. Dwa lata temu w Rzymie również zajęła drugie miejsce.

Srebro Swobody to jedyny medal Polaków podczas pierwszego dnia czempionatu w Birmingham.

