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Malta zdobyta! Raków urządził pokaz strzelecki i gra dalej o Ligę Konferencji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (21:55)

Raków Częstochowa z awansem do kolejnej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. „Medaliki” pokonały na wyjeździe maltański zespół Valetta FC 4:0 (2:0) w rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji.

Malta zdobyta! Raków urządził pokaz strzelecki i gra dalej o Ligę Konferencji
Raków Częstochowa z awansem do kolejnej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji (Zdjęcie ilustracyjne, fot. IMAGO/Tomasz Karczewski/Imago Sport and News) /East News

Przed tygodniem drużyna Dawida Kroczka zwyciężyła u siebie 3:1. W piątkowy wieczór piłkarze Rakowa Częstochowa również byli lepsi, wygrywając aż 4:0.

Bramki dla Częstochowian strzelali Michael Ameyaw (22.), Tomasz Pieńko (31.), Adin Molnar (74.) i Patryk Makuch (78.).

Sędzia Pavle Ilić z Serbii pokazał łącznie cztery żółte kartki. Petar Sekulović z Valetty po zobaczeniu drugiego żółtego kartonika opuścił boisko.

Artykuł będzie aktualizowany…

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Liga Konferencji Raków Częstochowa

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