Maldini pod wpływem alkoholu rozbił się w Porsche. Skandal we Włoszech

RMF24

Policja ujawniła wyniki badań na obecność alkoholu przeprowadzonych u Daniela Maldiniego, syna legendarnego Paolo Maldiniego, po wypadku, do którego doszło w niedzielę w Mediolanie. Piłkarz Cagliari był pod wpływem alkoholu, kiedy jego Porsche Carrera zderzyło się z innym samochodem. Niekorzystne są też wstępne wyniki ws. zakazanych substancji.

Wypadek o poranku

Do niebezpiecznego incydentu doszło w niedzielę, wczesnym rankiem, w północnej części Mediolanu. Około godziny 5:15 rano luksusowe Porsche Carrera 4 prowadzone przez Daniela Maldiniego zderzyło się z innym pojazdem. „La Repubblica” podaje, że według wstępnych ustaleń pojazd Maldiniego zignorował pierwszeństwo przejazdu i uderzył w samochód, który następnie uszkodził kolejne, zaparkowane auto.

W wyniku kolizji sześć osób, w tym sam piłkarz, odniosło niewielkie obrażenia. Pasażerami Maldiniego miały być dwie młode kobiety (20 i 22 lata) i dwóch równie młodych mężczyzn. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję.

Maldini został przewieziony do szpitala na szczegółowe badania, jednak jeszcze tego samego dnia opuścił placówkę. Pozostali uczestnicy wypadku również nie wymagali dłuższej hospitalizacji.

Przekroczony limit alkoholu

Na miejscu wypadku lokalna policja przeprowadziła rutynową kontrolę trzeźwości. Wyniki testów były jednoznaczne – pierwszy pomiar wykazał 0,91 grama alkoholu na litr krwi, a drugi 0,89 g/l. Przypomnijmy, że włoskie przepisy dopuszczają maksymalnie 0,5 g/l. Oznacza to, że Maldini prowadził pojazd, mając niemal dwukrotnie przekroczony dopuszczalny limit.

W związku z wynikami testów, 24-letni piłkarz stracił prawo jazdy. Dodatkowo, zgodnie z procedurą, pobrano od niego próbki do badań na obecność narkotyków. Media podają jednak, że wyniki szybkich testów jakie przeprowadzono na miejscu wypadku nie są dla niego korzystne.

Dzień wcześniej był bohaterem

Adwokat Daniela Maldiniego, Danilo Buongiorno, odmówił komentarza w sprawie swojego klienta. Na razie nie pojawiły się również oficjalne oświadczenia ze strony klubu Cagliari, w którym obecnie występuje piłkarz, ani ze strony rodziny Maldinich.

Włoskie media szeroko komentują zdarzenie, przypominając, że jeszcze dzień wcześniej Maldini był bohaterem boiska. W sobotę wieczorem zdobył zwycięską bramkę z rzutu karnego, zapewniając Cagliari wygraną 2:1 nad Atalantą w meczu Serie A.

Daniel Maldini to syn legendarnego obrońcy reprezentacji Włoch i AC Milan, Paolo Maldiniego. 24-latek ma na swoim koncie sześć występów w narodowych barwach.