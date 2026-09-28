Maja Chwalińska znów najwyżej w karierze. Jest nowy ranking WTA

RMF24

Maja Chwalińska awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA tenisistek, wyrównując swój życiowy wynik. Iga Świątek jest dziewiąta w światowym zestawieniu. Na czele pozostaje Jelena Rybakina.

Rybakina przed Sabalenką w rankingu WTA

Reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina prowadzi w rankingu WTA i wyprzedza o nieco ponad dwa tysiące punktów Arynę Sabalenkę.

Ze stratą ok. 600 pkt do Białorusinki na kolejnych pozycjach są Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Następne zawodniczki dzieli od nich już spory dystans.

Maja Chwalińska z awansem

Iga Świątek jest dziewiąta, ale straciła 500 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w imprezie w Seulu, w której w tym sezonie nie ma w planach. Jej dorobek to 4119.

Maja Chwalińska, która w minionym tygodniu dotarła do półfinału turnieju WTA w Singapurze, przesunęła się z 25. na 21. lokatę, wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie. Magdalena Fręch spadła z 45. na 48. miejsce, a Magda Linette z 74. na 80.

W rankingu Race to the WTA Finals, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells w listopadzie, Świątek zajmuje 10. pozycję. Na czele także jest Rybakina, która jako jedyna może być już pewna występu w Kalifornii.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 28 września 2026:

1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) 9901 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7810

3. (3) Jessica Pegula (USA) 7265

4. (4) Coco Gauff (USA) 7244

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5841

6. (6) Linda Noskova (Czechy) 5328

7. (7) Elina Switolina (Ukraina) 4809

8. (8) Karolina Muchova (Czechy) 4683

9. (9) Iga Świątek (Polska) 4119

10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) 4040

...

21. (25) Maja Chwalińska (Polska) 2082

48. (45) Magdalena Fręch (Polska) 1120

80. (74) Magda Linette (Polska) 916

133. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 576

173. (165) Martyna Kubka (Polska) 451

206. (202) Linda Klimovicova (Polska) 379