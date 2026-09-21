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Maja Chwalińska wygrywa. Na rywalkę jeszcze poczeka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (11:25)

Maja Chwalińska wygrała ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 6:4, 6:2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 na twardych kortach w Singapurze.

Maja Chwalińska wygrywa. Na rywalkę jeszcze poczeka
Maja Chwalińska, fot. Dubreuil Corinne/ABACA /PAP

24-letnia Polka, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem piątym. 

Z plasującą się 121 lokat niżej, o pięć lat starszą Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo.

Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna we wtorek. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Ołeksandrą Ołyjnikową (47. WTA) a Amerykanką Vivian Wolff (240. WTA).

Chwalińska w Singapurze rywalizuje również w deblu.

Wynik meczu 1. rundy:

Maja Chwalińska (Polska, 5) - Rebecca Sramkova (Słowacja) 6:4, 6:2


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Maja Chwalińska
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