Maja Chwalińska wygrywa. Na rywalkę jeszcze poczeka

24-letnia Polka, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem piątym.
Z plasującą się 121 lokat niżej, o pięć lat starszą Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo.
Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna we wtorek. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Ołeksandrą Ołyjnikową (47. WTA) a Amerykanką Vivian Wolff (240. WTA).
Chwalińska w Singapurze rywalizuje również w deblu.
Wynik meczu 1. rundy:
Maja Chwalińska (Polska, 5) - Rebecca Sramkova (Słowacja) 6:4, 6:2