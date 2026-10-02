Maja Chwalińska starła się z Dajaną Jastremską. Dwa szybkie sety

RMF24

Maja Chwalińska już poza turniejem singlowym w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastremską 3:6, 1:6 i odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach twardych. Mecz trwał 66 minut.

Rozstawiona z numerem 17. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. Dajana Jastremska w swoim pierwszym meczu wyeliminowała natomiast Amerykankę Caty McNally 6:3, 6:4.

Wyrównany tylko początek

Polka, notowana na najwyższym w karierze 21. miejscu w światowym rankingu, toczyła wyrównaną walkę z Ukrainką w czterech pierwszych gemach, w tym czasie obie tenisistki zanotowały po jednym przełamaniu.

Od tego momentu Jastremska, 111. na liście WTA, wygrała trzy kolejne gemy i chociaż Chwalińska obroniła dwie piłki setowe przy swoim podaniu, utrzymała je i przedłużyła partię, to ukraińska tenisistka zdołała zamknąć ją chwilę później przy swoim serwisie.

Druga odsłona została zdominowana przez niżej notowaną zawodniczkę, Polka była tylko w stanie raz utrzymać podanie.

Iga Świątek wchodzi do gry

Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linette, a do 2. rundy awansowała Magdalena Fręch, która zagra później w piątek z Czeszką Nikolą Bartunkovą.

Iga Świątek (nr 8.) jako rozstawiona zawodniczka rozpocznie zmagania od drugiego etapu z Chinką Xinyu Gao.