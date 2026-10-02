Maja Chwalińska starła się z Dajaną Jastremską. Dwa szybkie sety

Rozstawiona z numerem 17. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. Dajana Jastremska w swoim pierwszym meczu wyeliminowała natomiast Amerykankę Caty McNally 6:3, 6:4.
Wyrównany tylko początek
Polka, notowana na najwyższym w karierze 21. miejscu w światowym rankingu, toczyła wyrównaną walkę z Ukrainką w czterech pierwszych gemach, w tym czasie obie tenisistki zanotowały po jednym przełamaniu.
Od tego momentu Jastremska, 111. na liście WTA, wygrała trzy kolejne gemy i chociaż Chwalińska obroniła dwie piłki setowe przy swoim podaniu, utrzymała je i przedłużyła partię, to ukraińska tenisistka zdołała zamknąć ją chwilę później przy swoim serwisie.
Druga odsłona została zdominowana przez niżej notowaną zawodniczkę, Polka była tylko w stanie raz utrzymać podanie.
Iga Świątek wchodzi do gry
Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linette, a do 2. rundy awansowała Magdalena Fręch, która zagra później w piątek z Czeszką Nikolą Bartunkovą.
Iga Świątek (nr 8.) jako rozstawiona zawodniczka rozpocznie zmagania od drugiego etapu z Chinką Xinyu Gao.