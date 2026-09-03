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Maik Nawrocki z koszmarną kontuzją. Klub wydał komunikat

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 września (11:48)

Maik Nawrocki poważnie kontuzjowany. Polski obrońca francuskiego RC Lens doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego - poinformował klub wicemistrza Francji. Piłkarza czeka wielomiesięczna przerwa.

Maik Nawrocki z koszmarną kontuzją. Klub wydał komunikat
Maik Nawrocki (z lewej) kontra Ousmane Dembele z PSG, fot. ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features /East News
  • Maik Nawrocki doznał całkowitego zerwania więzadła krzyżowego przedniego.
  • 25-latek, który do Lens trafił w lipcu z Celticu Glasgow, od razu stał się podstawowym zawodnikiem.
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Maik Nawrocki doznał poważnej kontuzji, w tym całkowitego zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Zawodnik podda się operacji, po której będzie musiał przejść kilkumiesięczny okres rekonwalescencji. Cały klub wspiera obrońcę w tym długim okresie nieobecności i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia” - napisano w komunikacie na stronie RC Lens.

Następnie - już w języku polskim - dodano: „Wracaj do zdrowia, Maik!”.

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25-letni obrońca, w przeszłości zawodnik m.in. Legii Warszawa, trafił do RC Lens w połowie lipca z Celticu Glasgow, choć poprzedni sezon spędził na zasadzie wypożyczenia w niemieckim Hannoverze.

Od razu wywalczył miejsce w podstawowym składzie. W tym sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji, po zwycięstwie 1:0 nad Paris Saint-Germain.

Grał też od początku w obu meczach ligowych, a w drugim z nich - 29 sierpnia ze Strasbourgiem - musiał właśnie z powodu kontuzji opuścić boisko w 62. minucie.

Piłkarzem RC Lens jest również Michał Skóraś, który do Francji trafił niedawno z belgijskiego KAA Gent.


Źródło: RMF24/PAP
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