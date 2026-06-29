RMF24

Magdalena Fręch szybko pożegnała się z turniejem singlowym na Wimbledonie. Polka przegrała w pierwszej rundzie z rozstawioną z numerem 19. rosyjską tenisistką Anną Kalinską 6:7 (5-7), 4:6.

28-letnia Polka ostatnie zwycięstwo w Londynie odniosła w 2022 roku.

Cztery lata temu Fręch debiutowała w głównej drabince Wimbledonu i udało jej się dotrzeć do trzeciej rundy. W kolejnych edycjach jednak przegrywała pierwsze spotkanie, za każdym razem w dwóch setach.

W pierwszej partii poniedziałkowego spotkania długo inicjatywę miała Polka, która prowadziła już 5:3. Rosjanka zdołała jednak odrobić stratę i seta rozstrzygnęła na swoją korzyść w tie-breaku.

W drugim emocji było znacznie mniej. Już w gemie otwarcia Fręch została przełamana. Kalinska do końca utrzymała podanie, nawet raz nie musiała bronić break pointa. Tyle wystarczyło jej, aby awansować do drugiej rundy.

To było ich czwarte spotkanie i druga wygrana Kalinskiej.

Wcześniej w poniedziałek Maja Chwalińska (nr 20.) przegrała z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Anna Kalinska (Rosja, 19) - Magdalena Fręch (Polska) 7:6 (7-5), 6:4